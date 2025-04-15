Валюты / COKE
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc
117.80 USD 3.97 (3.26%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COKE за сегодня изменился на -3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.63, а максимальная — 122.03.
Следите за динамикой Coca-Cola Consolidated Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
117.63 122.03
Годовой диапазон
105.21 1460.92
- Предыдущее закрытие
- 121.77
- Open
- 121.77
- Bid
- 117.80
- Ask
- 118.10
- Low
- 117.63
- High
- 122.03
- Объем
- 1.225 K
- Дневное изменение
- -3.26%
- Месячное изменение
- 1.16%
- 6-месячное изменение
- -91.23%
- Годовое изменение
- -91.08%
