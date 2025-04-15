КотировкиРазделы
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

117.80 USD 3.97 (3.26%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COKE за сегодня изменился на -3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.63, а максимальная — 122.03.

Следите за динамикой Coca-Cola Consolidated Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости COKE

Дневной диапазон
117.63 122.03
Годовой диапазон
105.21 1460.92
Предыдущее закрытие
121.77
Open
121.77
Bid
117.80
Ask
118.10
Low
117.63
High
122.03
Объем
1.225 K
Дневное изменение
-3.26%
Месячное изменение
1.16%
6-месячное изменение
-91.23%
Годовое изменение
-91.08%
