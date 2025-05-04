Währungen / COKE
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc
111.91 USD 6.62 (5.59%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COKE hat sich für heute um -5.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.65 bis zu einem Hoch von 118.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coca-Cola Consolidated Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
111.65 118.54
Jahresspanne
105.21 1460.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 118.53
- Eröffnung
- 118.07
- Bid
- 111.91
- Ask
- 112.21
- Tief
- 111.65
- Hoch
- 118.54
- Volumen
- 2.825 K
- Tagesänderung
- -5.59%
- Monatsänderung
- -3.90%
- 6-Monatsänderung
- -91.66%
- Jahresänderung
- -91.53%
