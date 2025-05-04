KurseKategorien
COKE
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

111.91 USD 6.62 (5.59%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COKE hat sich für heute um -5.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 111.65 bis zu einem Hoch von 118.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coca-Cola Consolidated Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
111.65 118.54
Jahresspanne
105.21 1460.92
Vorheriger Schlusskurs
118.53
Eröffnung
118.07
Bid
111.91
Ask
112.21
Tief
111.65
Hoch
118.54
Volumen
2.825 K
Tagesänderung
-5.59%
Monatsänderung
-3.90%
6-Monatsänderung
-91.66%
Jahresänderung
-91.53%
