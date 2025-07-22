Moedas / CIVI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CIVI: Civitas Resources Inc
31.96 USD 0.30 (0.93%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIVI para hoje mudou para -0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.91 e o mais alto foi 32.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Civitas Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIVI Notícias
- Civitas Declines 7% in Six Months: Should You Hold or Sell Now?
- Civitas Resources: Buy This High Yield While It's Dirt Cheap (NYSE:CIVI)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Civitas Resources stock initiated at Market Perform by William Blair
- Piper Sandler lowers Civitas Resources stock price target to $52 on production outlook
- Earnings call transcript: Civitas Resources Q2 2025 beats EPS forecasts
- Civitas Resources outlook revised to stable from positive by S&P
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Civitas: New Management Will Unlock Value For Patient Shareholders (NYSE:CIVI)
- Civitas Resources announces $250 million accelerated share repurchase agreement
- Civitas Q2 2025 slides: Operational outperformance drives strong results and capital returns
- Civitas (CIVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Civitas names board chair van Kempen as interim CEO
- Gulfport Energy (GPOR) Q2 Earnings Miss Estimates
- Oneok Inc. (OKE) Matches Q2 Earnings Estimates
- Civitas Resources: Cash Flowing, Completely Mispriced (NYSE:CIVI)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Earnings Preview: Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- Rare Buying Opportunities: Deeply Undervalued With Big Upside Catalysts
Faixa diária
31.91 32.65
Faixa anual
22.79 55.35
- Fechamento anterior
- 32.26
- Open
- 32.65
- Bid
- 31.96
- Ask
- 32.26
- Low
- 31.91
- High
- 32.65
- Volume
- 73
- Mudança diária
- -0.93%
- Mudança mensal
- -12.68%
- Mudança de 6 meses
- -8.19%
- Mudança anual
- -36.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh