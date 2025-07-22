Valute / CIVI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CIVI: Civitas Resources Inc
30.79 USD 1.13 (3.54%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIVI ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.46 e ad un massimo di 31.79.
Segui le dinamiche di Civitas Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIVI News
- Civitas Declines 7% in Six Months: Should You Hold or Sell Now?
- Civitas Resources: Buy This High Yield While It's Dirt Cheap (NYSE:CIVI)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Civitas Resources stock initiated at Market Perform by William Blair
- Piper Sandler lowers Civitas Resources stock price target to $52 on production outlook
- Earnings call transcript: Civitas Resources Q2 2025 beats EPS forecasts
- Civitas Resources outlook revised to stable from positive by S&P
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Civitas: New Management Will Unlock Value For Patient Shareholders (NYSE:CIVI)
- Civitas Resources announces $250 million accelerated share repurchase agreement
- Civitas Q2 2025 slides: Operational outperformance drives strong results and capital returns
- Civitas (CIVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Civitas names board chair van Kempen as interim CEO
- Gulfport Energy (GPOR) Q2 Earnings Miss Estimates
- Oneok Inc. (OKE) Matches Q2 Earnings Estimates
- Civitas Resources: Cash Flowing, Completely Mispriced (NYSE:CIVI)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Earnings Preview: Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- Rare Buying Opportunities: Deeply Undervalued With Big Upside Catalysts
Intervallo Giornaliero
30.46 31.79
Intervallo Annuale
22.79 55.35
- Chiusura Precedente
- 31.92
- Apertura
- 31.79
- Bid
- 30.79
- Ask
- 31.09
- Minimo
- 30.46
- Massimo
- 31.79
- Volume
- 4.910 K
- Variazione giornaliera
- -3.54%
- Variazione Mensile
- -15.87%
- Variazione Semestrale
- -11.55%
- Variazione Annuale
- -38.91%
20 settembre, sabato