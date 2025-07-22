QuotazioniSezioni
CIVI
CIVI: Civitas Resources Inc

30.79 USD 1.13 (3.54%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIVI ha avuto una variazione del -3.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.46 e ad un massimo di 31.79.

Segui le dinamiche di Civitas Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.46 31.79
Intervallo Annuale
22.79 55.35
Chiusura Precedente
31.92
Apertura
31.79
Bid
30.79
Ask
31.09
Minimo
30.46
Massimo
31.79
Volume
4.910 K
Variazione giornaliera
-3.54%
Variazione Mensile
-15.87%
Variazione Semestrale
-11.55%
Variazione Annuale
-38.91%
