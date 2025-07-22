Dövizler / CIVI
CIVI: Civitas Resources Inc
30.79 USD 1.13 (3.54%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIVI fiyatı bugün -3.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.46 ve Yüksek fiyatı olarak 31.79 aralığında işlem gördü.
Civitas Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CIVI haberleri
- Civitas Declines 7% in Six Months: Should You Hold or Sell Now?
- Civitas Resources: Buy This High Yield While It's Dirt Cheap (NYSE:CIVI)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Civitas Resources stock initiated at Market Perform by William Blair
- Piper Sandler lowers Civitas Resources stock price target to $52 on production outlook
- Earnings call transcript: Civitas Resources Q2 2025 beats EPS forecasts
- Civitas Resources outlook revised to stable from positive by S&P
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Civitas: New Management Will Unlock Value For Patient Shareholders (NYSE:CIVI)
- Civitas Resources announces $250 million accelerated share repurchase agreement
- Civitas Q2 2025 slides: Operational outperformance drives strong results and capital returns
- Civitas (CIVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Civitas names board chair van Kempen as interim CEO
- Gulfport Energy (GPOR) Q2 Earnings Miss Estimates
- Oneok Inc. (OKE) Matches Q2 Earnings Estimates
- Civitas Resources: Cash Flowing, Completely Mispriced (NYSE:CIVI)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Earnings Preview: Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- Rare Buying Opportunities: Deeply Undervalued With Big Upside Catalysts
Günlük aralık
30.46 31.79
Yıllık aralık
22.79 55.35
- Önceki kapanış
- 31.92
- Açılış
- 31.79
- Satış
- 30.79
- Alış
- 31.09
- Düşük
- 30.46
- Yüksek
- 31.79
- Hacim
- 4.910 K
- Günlük değişim
- -3.54%
- Aylık değişim
- -15.87%
- 6 aylık değişim
- -11.55%
- Yıllık değişim
- -38.91%
21 Eylül, Pazar