CIVI: Civitas Resources Inc
31.92 USD 0.34 (1.05%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIVIの今日の為替レートは、-1.05%変化しました。日中、通貨は1あたり31.34の安値と32.65の高値で取引されました。
Civitas Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CIVI News
- Civitas Declines 7% in Six Months: Should You Hold or Sell Now?
- Civitas Resources: Buy This High Yield While It's Dirt Cheap (NYSE:CIVI)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Civitas Resources stock initiated at Market Perform by William Blair
- Piper Sandler lowers Civitas Resources stock price target to $52 on production outlook
- Earnings call transcript: Civitas Resources Q2 2025 beats EPS forecasts
- Civitas Resources outlook revised to stable from positive by S&P
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Civitas: New Management Will Unlock Value For Patient Shareholders (NYSE:CIVI)
- Civitas Resources announces $250 million accelerated share repurchase agreement
- Civitas Q2 2025 slides: Operational outperformance drives strong results and capital returns
- Civitas (CIVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Civitas names board chair van Kempen as interim CEO
- Gulfport Energy (GPOR) Q2 Earnings Miss Estimates
- Oneok Inc. (OKE) Matches Q2 Earnings Estimates
- Civitas Resources: Cash Flowing, Completely Mispriced (NYSE:CIVI)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Earnings Preview: Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- Rare Buying Opportunities: Deeply Undervalued With Big Upside Catalysts
1日のレンジ
31.34 32.65
1年のレンジ
22.79 55.35
- 以前の終値
- 32.26
- 始値
- 32.65
- 買値
- 31.92
- 買値
- 32.22
- 安値
- 31.34
- 高値
- 32.65
- 出来高
- 4.019 K
- 1日の変化
- -1.05%
- 1ヶ月の変化
- -12.79%
- 6ヶ月の変化
- -8.30%
- 1年の変化
- -36.67%
