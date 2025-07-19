Валюты / CIVI
CIVI: Civitas Resources Inc
33.55 USD 1.20 (3.71%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIVI за сегодня изменился на 3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.70, а максимальная — 33.69.
Следите за динамикой Civitas Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.70 33.69
Годовой диапазон
22.79 55.35
- Предыдущее закрытие
- 32.35
- Open
- 32.92
- Bid
- 33.55
- Ask
- 33.85
- Low
- 32.70
- High
- 33.69
- Объем
- 2.949 K
- Дневное изменение
- 3.71%
- Месячное изменение
- -8.33%
- 6-месячное изменение
- -3.62%
- Годовое изменение
- -33.43%
