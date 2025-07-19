КотировкиРазделы
CIVI
CIVI: Civitas Resources Inc

33.55 USD 1.20 (3.71%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIVI за сегодня изменился на 3.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.70, а максимальная — 33.69.

Следите за динамикой Civitas Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
32.70 33.69
Годовой диапазон
22.79 55.35
Предыдущее закрытие
32.35
Open
32.92
Bid
33.55
Ask
33.85
Low
32.70
High
33.69
Объем
2.949 K
Дневное изменение
3.71%
Месячное изменение
-8.33%
6-месячное изменение
-3.62%
Годовое изменение
-33.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.