Divisas / CIVI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CIVI: Civitas Resources Inc
32.26 USD 1.29 (3.85%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIVI de hoy ha cambiado un -3.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.13, mientras que el máximo ha alcanzado 33.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Civitas Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIVI News
- Civitas Resources: Buy This High Yield While It's Dirt Cheap (NYSE:CIVI)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Civitas Resources stock initiated at Market Perform by William Blair
- Piper Sandler lowers Civitas Resources stock price target to $52 on production outlook
- Earnings call transcript: Civitas Resources Q2 2025 beats EPS forecasts
- Civitas Resources outlook revised to stable from positive by S&P
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Civitas: New Management Will Unlock Value For Patient Shareholders (NYSE:CIVI)
- Civitas Resources announces $250 million accelerated share repurchase agreement
- Civitas Q2 2025 slides: Operational outperformance drives strong results and capital returns
- Civitas (CIVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Civitas names board chair van Kempen as interim CEO
- Gulfport Energy (GPOR) Q2 Earnings Miss Estimates
- Oneok Inc. (OKE) Matches Q2 Earnings Estimates
- Civitas Resources: Cash Flowing, Completely Mispriced (NYSE:CIVI)
- Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) Q2 Earnings Preview: What's in the Cards?
- Earnings Preview: Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- Rare Buying Opportunities: Deeply Undervalued With Big Upside Catalysts
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
Rango diario
32.13 33.62
Rango anual
22.79 55.35
- Cierres anteriores
- 33.55
- Open
- 33.19
- Bid
- 32.26
- Ask
- 32.56
- Low
- 32.13
- High
- 33.62
- Volumen
- 4.245 K
- Cambio diario
- -3.85%
- Cambio mensual
- -11.86%
- Cambio a 6 meses
- -7.33%
- Cambio anual
- -35.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B