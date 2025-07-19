货币 / CIVI
CIVI: Civitas Resources Inc
33.03 USD 0.52 (1.55%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIVI汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点33.02和高点33.35进行交易。
关注Civitas Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CIVI新闻
- Civitas Resources: Buy This High Yield While It's Dirt Cheap (NYSE:CIVI)
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- U.S. Oil Output Breaks Records: 3 Energy Producers to Watch
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Civitas Resources stock initiated at Market Perform by William Blair
- Piper Sandler lowers Civitas Resources stock price target to $52 on production outlook
- Earnings call transcript: Civitas Resources Q2 2025 beats EPS forecasts
- Civitas Resources outlook revised to stable from positive by S&P
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Civitas: New Management Will Unlock Value For Patient Shareholders (NYSE:CIVI)
- Civitas Resources announces $250 million accelerated share repurchase agreement
- Civitas Q2 2025 slides: Operational outperformance drives strong results and capital returns
- Civitas (CIVI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Civitas Resources (CIVI) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Civitas names board chair van Kempen as interim CEO
日范围
33.02 33.35
年范围
22.79 55.35
- 前一天收盘价
- 33.55
- 开盘价
- 33.20
- 卖价
- 33.03
- 买价
- 33.33
- 最低价
- 33.02
- 最高价
- 33.35
- 交易量
- 355
- 日变化
- -1.55%
- 月变化
- -9.75%
- 6个月变化
- -5.11%
- 年变化
- -34.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值