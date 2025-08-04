Moedas / BTBD
BTBD: BT Brands Inc
1.57 USD 0.10 (5.99%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTBD para hoje mudou para -5.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.57 e o mais alto foi 1.69.
Veja a dinâmica do par de moedas BT Brands Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.57 1.69
Faixa anual
1.01 4.50
- Fechamento anterior
- 1.67
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.57
- High
- 1.69
- Volume
- 257
- Mudança diária
- -5.99%
- Mudança mensal
- -12.78%
- Mudança de 6 meses
- 25.60%
- Mudança anual
- 4.67%
