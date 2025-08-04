QuotazioniSezioni
Valute / BTBD
Tornare a Azioni

BTBD: BT Brands Inc

1.56 USD 0.01 (0.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTBD ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.67.

Segui le dinamiche di BT Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTBD News

Intervallo Giornaliero
1.56 1.67
Intervallo Annuale
1.01 4.50
Chiusura Precedente
1.57
Apertura
1.67
Bid
1.56
Ask
1.86
Minimo
1.56
Massimo
1.67
Volume
135
Variazione giornaliera
-0.64%
Variazione Mensile
-13.33%
Variazione Semestrale
24.80%
Variazione Annuale
4.00%
21 settembre, domenica