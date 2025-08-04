Valute / BTBD
BTBD: BT Brands Inc
1.56 USD 0.01 (0.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTBD ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.67.
Segui le dinamiche di BT Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BTBD News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- BT Brands stock soars on merger deal with drone tech firm Aero Velocity
- BT Brands to merge with drone tech company Aero Velocity in all-stock deal
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Intervallo Giornaliero
1.56 1.67
Intervallo Annuale
1.01 4.50
- Chiusura Precedente
- 1.57
- Apertura
- 1.67
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Minimo
- 1.56
- Massimo
- 1.67
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- -0.64%
- Variazione Mensile
- -13.33%
- Variazione Semestrale
- 24.80%
- Variazione Annuale
- 4.00%
21 settembre, domenica