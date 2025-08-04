Валюты / BTBD
BTBD: BT Brands Inc
1.69 USD 0.16 (8.65%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTBD за сегодня изменился на -8.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 1.87.
Следите за динамикой BT Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTBD
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- BT Brands stock soars on merger deal with drone tech firm Aero Velocity
- BT Brands to merge with drone tech company Aero Velocity in all-stock deal
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Дневной диапазон
1.69 1.87
Годовой диапазон
1.01 4.50
- Предыдущее закрытие
- 1.85
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Low
- 1.69
- High
- 1.87
- Объем
- 521
- Дневное изменение
- -8.65%
- Месячное изменение
- -6.11%
- 6-месячное изменение
- 35.20%
- Годовое изменение
- 12.67%
