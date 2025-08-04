통화 / BTBD
BTBD: BT Brands Inc
1.56 USD 0.01 (0.64%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTBD 환율이 오늘 -0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.56이고 고가는 1.67이었습니다.
BT Brands Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTBD News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- BT Brands stock soars on merger deal with drone tech firm Aero Velocity
- BT Brands to merge with drone tech company Aero Velocity in all-stock deal
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
일일 변동 비율
1.56 1.67
년간 변동
1.01 4.50
- 이전 종가
- 1.57
- 시가
- 1.67
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- 저가
- 1.56
- 고가
- 1.67
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- -0.64%
- 월 변동
- -13.33%
- 6개월 변동
- 24.80%
- 년간 변동율
- 4.00%
20 9월, 토요일