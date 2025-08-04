Devises / BTBD
BTBD: BT Brands Inc
1.56 USD 0.01 (0.64%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BTBD a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.56 et à un maximum de 1.67.
Suivez la dynamique BT Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTBD Nouvelles
- Pourquoi les actions de Check-Cap sont en hausse de 183% ; Voici 20 actions en mouvement avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- BT Brands stock soars on merger deal with drone tech firm Aero Velocity
- BT Brands to merge with drone tech company Aero Velocity in all-stock deal
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
Range quotidien
1.56 1.67
Range Annuel
1.01 4.50
- Clôture Précédente
- 1.57
- Ouverture
- 1.67
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Plus Bas
- 1.56
- Plus Haut
- 1.67
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- -0.64%
- Changement Mensuel
- -13.33%
- Changement à 6 Mois
- 24.80%
- Changement Annuel
- 4.00%
20 septembre, samedi