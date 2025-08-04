通貨 / BTBD
BTBD: BT Brands Inc
1.57 USD 0.10 (5.99%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTBDの今日の為替レートは、-5.99%変化しました。日中、通貨は1あたり1.57の安値と1.69の高値で取引されました。
BT Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BTBD News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Dollar Tree Post Upbeat Earnings - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Senmiao Technology (NASDAQ:AIHS)
- BT Brands stock soars on merger deal with drone tech firm Aero Velocity
- BT Brands to merge with drone tech company Aero Velocity in all-stock deal
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Crude Oil Falls 1.5%; ON Semiconductor Shares Plunge After Q2 Results - CommScope Holding Co (NASDAQ:COMM), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Dow Jumps 1%; Tyson Foods Earnings Beat Views - BT Brands (NASDAQ:BTBD), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
1日のレンジ
1.57 1.69
1年のレンジ
1.01 4.50
- 以前の終値
- 1.67
- 始値
- 1.69
- 買値
- 1.57
- 買値
- 1.87
- 安値
- 1.57
- 高値
- 1.69
- 出来高
- 257
- 1日の変化
- -5.99%
- 1ヶ月の変化
- -12.78%
- 6ヶ月の変化
- 25.60%
- 1年の変化
- 4.67%
