BRFH: Barfresh Food Group Inc
3.80 USD 0.89 (30.58%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BRFH para hoje mudou para 30.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.36 e o mais alto foi 4.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Barfresh Food Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BRFH Notícias
- Barfresh adquire Arps Dairy e eleva previsão de receita
- Barfresh to acquire Arps Dairy, raises revenue guidance
- Barfresh Food earnings matched, revenue fell short of estimates
- Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Barfresh Food Group Inc. (BRFH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Barfresh Food Group re-elects board and approves auditor at annual meeting
Faixa diária
3.36 4.08
Faixa anual
1.81 4.60
- Fechamento anterior
- 2.91
- Open
- 3.60
- Bid
- 3.80
- Ask
- 4.10
- Low
- 3.36
- High
- 4.08
- Volume
- 1.530 K
- Mudança diária
- 30.58%
- Mudança mensal
- 17.65%
- Mudança de 6 meses
- 23.78%
- Mudança anual
- 35.23%
