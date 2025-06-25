통화 / BRFH
BRFH: Barfresh Food Group Inc
4.04 USD 0.20 (5.21%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRFH 환율이 오늘 5.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.91이고 고가는 6.08이었습니다.
Barfresh Food Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.91 6.08
년간 변동
1.81 6.08
- 이전 종가
- 3.84
- 시가
- 3.91
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- 저가
- 3.91
- 고가
- 6.08
- 볼륨
- 2.570 K
- 일일 변동
- 5.21%
- 월 변동
- 25.08%
- 6개월 변동
- 31.60%
- 년간 변동율
- 43.77%
20 9월, 토요일