KurseKategorien
Währungen / BRFH
Zurück zum Aktien

BRFH: Barfresh Food Group Inc

4.36 USD 0.52 (13.54%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRFH hat sich für heute um 13.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.91 bis zu einem Hoch von 6.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Barfresh Food Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BRFH News

Tagesspanne
3.91 6.08
Jahresspanne
1.81 6.08
Vorheriger Schlusskurs
3.84
Eröffnung
3.91
Bid
4.36
Ask
4.66
Tief
3.91
Hoch
6.08
Volumen
2.425 K
Tagesänderung
13.54%
Monatsänderung
34.98%
6-Monatsänderung
42.02%
Jahresänderung
55.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K