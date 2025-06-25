Währungen / BRFH
BRFH: Barfresh Food Group Inc
4.36 USD 0.52 (13.54%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRFH hat sich für heute um 13.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.91 bis zu einem Hoch von 6.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barfresh Food Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.91 6.08
Jahresspanne
1.81 6.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.84
- Eröffnung
- 3.91
- Bid
- 4.36
- Ask
- 4.66
- Tief
- 3.91
- Hoch
- 6.08
- Volumen
- 2.425 K
- Tagesänderung
- 13.54%
- Monatsänderung
- 34.98%
- 6-Monatsänderung
- 42.02%
- Jahresänderung
- 55.16%
