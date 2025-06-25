クォートセクション
通貨 / BRFH
BRFH: Barfresh Food Group Inc

3.84 USD 0.93 (31.96%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRFHの今日の為替レートは、31.96%変化しました。日中、通貨は1あたり3.36の安値と4.08の高値で取引されました。

Barfresh Food Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.36 4.08
1年のレンジ
1.81 4.60
以前の終値
2.91
始値
3.60
買値
3.84
買値
4.14
安値
3.36
高値
4.08
出来高
1.685 K
1日の変化
31.96%
1ヶ月の変化
18.89%
6ヶ月の変化
25.08%
1年の変化
36.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K