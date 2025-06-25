通貨 / BRFH
BRFH: Barfresh Food Group Inc
3.84 USD 0.93 (31.96%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BRFHの今日の為替レートは、31.96%変化しました。日中、通貨は1あたり3.36の安値と4.08の高値で取引されました。
Barfresh Food Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BRFH News
- バーフレッシュ、アープス・デイリーの買収を発表し収益見通しを上方修正
- Barfresh to acquire Arps Dairy, raises revenue guidance
- Barfresh Food earnings matched, revenue fell short of estimates
- Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Barfresh Food Group Inc. (BRFH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Barfresh Food Group re-elects board and approves auditor at annual meeting
1日のレンジ
3.36 4.08
1年のレンジ
1.81 4.60
- 以前の終値
- 2.91
- 始値
- 3.60
- 買値
- 3.84
- 買値
- 4.14
- 安値
- 3.36
- 高値
- 4.08
- 出来高
- 1.685 K
- 1日の変化
- 31.96%
- 1ヶ月の変化
- 18.89%
- 6ヶ月の変化
- 25.08%
- 1年の変化
- 36.65%
