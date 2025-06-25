Валюты / BRFH
BRFH: Barfresh Food Group Inc
2.89 USD 0.03 (1.05%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRFH за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 3.08.
Следите за динамикой Barfresh Food Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.78 3.08
Годовой диапазон
1.81 4.60
- Предыдущее закрытие
- 2.86
- Open
- 2.78
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Low
- 2.78
- High
- 3.08
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- -10.53%
- 6-месячное изменение
- -5.86%
- Годовое изменение
- 2.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.