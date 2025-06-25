КотировкиРазделы
BRFH: Barfresh Food Group Inc

2.89 USD 0.03 (1.05%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRFH за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 3.08.

Следите за динамикой Barfresh Food Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
2.78 3.08
Годовой диапазон
1.81 4.60
Предыдущее закрытие
2.86
Open
2.78
Bid
2.89
Ask
3.19
Low
2.78
High
3.08
Объем
3
Дневное изменение
1.05%
Месячное изменение
-10.53%
6-месячное изменение
-5.86%
Годовое изменение
2.85%
