BRFH: Barfresh Food Group Inc
4.04 USD 0.20 (5.21%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BRFH a changé de 5.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.91 et à un maximum de 6.08.
Suivez la dynamique Barfresh Food Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRFH Nouvelles
- Barfresh va acquérir Arps Dairy et revoit ses prévisions de revenus à la hausse
- Barfresh to acquire Arps Dairy, raises revenue guidance
- Barfresh Food earnings matched, revenue fell short of estimates
- Barfresh Food Group, Inc. (BRFH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Barfresh Food Group Inc. (BRFH) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Barfresh Food Group re-elects board and approves auditor at annual meeting
Range quotidien
3.91 6.08
Range Annuel
1.81 6.08
- Clôture Précédente
- 3.84
- Ouverture
- 3.91
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Plus Bas
- 3.91
- Plus Haut
- 6.08
- Volume
- 2.570 K
- Changement quotidien
- 5.21%
- Changement Mensuel
- 25.08%
- Changement à 6 Mois
- 31.60%
- Changement Annuel
- 43.77%
20 septembre, samedi