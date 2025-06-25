Valute / BRFH
BRFH: Barfresh Food Group Inc
4.04 USD 0.20 (5.21%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRFH ha avuto una variazione del 5.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.91 e ad un massimo di 6.08.
Segui le dinamiche di Barfresh Food Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BRFH News
Intervallo Giornaliero
3.91 6.08
Intervallo Annuale
1.81 6.08
- Chiusura Precedente
- 3.84
- Apertura
- 3.91
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Minimo
- 3.91
- Massimo
- 6.08
- Volume
- 2.570 K
- Variazione giornaliera
- 5.21%
- Variazione Mensile
- 25.08%
- Variazione Semestrale
- 31.60%
- Variazione Annuale
- 43.77%
21 settembre, domenica