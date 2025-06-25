QuotazioniSezioni
BRFH: Barfresh Food Group Inc

4.04 USD 0.20 (5.21%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRFH ha avuto una variazione del 5.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.91 e ad un massimo di 6.08.

Segui le dinamiche di Barfresh Food Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.91 6.08
Intervallo Annuale
1.81 6.08
Chiusura Precedente
3.84
Apertura
3.91
Bid
4.04
Ask
4.34
Minimo
3.91
Massimo
6.08
Volume
2.570 K
Variazione giornaliera
5.21%
Variazione Mensile
25.08%
Variazione Semestrale
31.60%
Variazione Annuale
43.77%
