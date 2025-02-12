Moedas / AYTU
AYTU: Aytu BioPharma Inc
2.37 USD 0.05 (2.16%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AYTU para hoje mudou para 2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.32 e o mais alto foi 2.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Aytu BioPharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
2.32 2.42
Faixa anual
0.96 2.72
- Fechamento anterior
- 2.32
- Open
- 2.32
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Low
- 2.32
- High
- 2.42
- Volume
- 182
- Mudança diária
- 2.16%
- Mudança mensal
- 0.42%
- Mudança de 6 meses
- 97.50%
- Mudança anual
- 2.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh