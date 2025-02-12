Валюты / AYTU
AYTU: Aytu BioPharma Inc
2.34 USD 0.02 (0.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AYTU за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.30, а максимальная — 2.58.
Следите за динамикой Aytu BioPharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости AYTU
- Agilent Technologies (A) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Lake Street initiates coverage on Aytu Biosciences stock with Buy rating
- This Starbucks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aytu BioPharma (NASDAQ:AYTU), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Aytu BioPharma Appoints Dr. Gerwin Westfield as Senior Vice President of Scientific Affairs to Support Commercialization of EXXUA(™)
- Aytu BioPharma Announces Closing of Upsized At the Market Public Offering of Common Stock with Full Exercise of Overallotment and Conference Call to Discuss First-in-Class Antidepressant EXXUA(™) O
- Aytu BioPharma Announces At the Market Pricing of $14.4 Million Upsized Public Offering of Common Stock
- Aytu BioPharma secures exclusive rights to new MDD drug
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Aytu BioPharma Reports Fiscal 2025 Third Quarter Operational and Financial Results
- Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.30 2.58
Годовой диапазон
0.96 2.72
- Предыдущее закрытие
- 2.32
- Open
- 2.32
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Low
- 2.30
- High
- 2.58
- Объем
- 593
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- -0.85%
- 6-месячное изменение
- 95.00%
- Годовое изменение
- 1.30%
