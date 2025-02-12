Dövizler / AYTU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AYTU: Aytu BioPharma Inc
2.44 USD 0.07 (2.95%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AYTU fiyatı bugün 2.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.38 ve Yüksek fiyatı olarak 2.47 aralığında işlem gördü.
Aytu BioPharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AYTU haberleri
- Agilent Technologies (A) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Lake Street initiates coverage on Aytu Biosciences stock with Buy rating
- This Starbucks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aytu BioPharma (NASDAQ:AYTU), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Aytu BioPharma Appoints Dr. Gerwin Westfield as Senior Vice President of Scientific Affairs to Support Commercialization of EXXUA(™)
- Aytu BioPharma Announces Closing of Upsized At the Market Public Offering of Common Stock with Full Exercise of Overallotment and Conference Call to Discuss First-in-Class Antidepressant EXXUA(™) O
- Aytu BioPharma Announces At the Market Pricing of $14.4 Million Upsized Public Offering of Common Stock
- Aytu BioPharma secures exclusive rights to new MDD drug
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Aytu BioPharma Reports Fiscal 2025 Third Quarter Operational and Financial Results
- Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.38 2.47
Yıllık aralık
0.96 2.72
- Önceki kapanış
- 2.37
- Açılış
- 2.40
- Satış
- 2.44
- Alış
- 2.74
- Düşük
- 2.38
- Yüksek
- 2.47
- Hacim
- 129
- Günlük değişim
- 2.95%
- Aylık değişim
- 3.39%
- 6 aylık değişim
- 103.33%
- Yıllık değişim
- 5.63%
21 Eylül, Pazar