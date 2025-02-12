통화 / AYTU
AYTU: Aytu BioPharma Inc
2.44 USD 0.07 (2.95%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AYTU 환율이 오늘 2.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.38이고 고가는 2.47이었습니다.
Aytu BioPharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AYTU News
- Agilent Technologies (A) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Lake Street initiates coverage on Aytu Biosciences stock with Buy rating
- This Starbucks Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Aytu BioPharma (NASDAQ:AYTU), Circle Internet Group (NYSE:CRCL)
- Aytu BioPharma Appoints Dr. Gerwin Westfield as Senior Vice President of Scientific Affairs to Support Commercialization of EXXUA(™)
- Aytu BioPharma Announces Closing of Upsized At the Market Public Offering of Common Stock with Full Exercise of Overallotment and Conference Call to Discuss First-in-Class Antidepressant EXXUA(™) O
- Aytu BioPharma Announces At the Market Pricing of $14.4 Million Upsized Public Offering of Common Stock
- Aytu BioPharma secures exclusive rights to new MDD drug
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.65%
- Aytu BioPharma Reports Fiscal 2025 Third Quarter Operational and Financial Results
- Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.38 2.47
년간 변동
0.96 2.72
- 이전 종가
- 2.37
- 시가
- 2.40
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- 저가
- 2.38
- 고가
- 2.47
- 볼륨
- 129
- 일일 변동
- 2.95%
- 월 변동
- 3.39%
- 6개월 변동
- 103.33%
- 년간 변동율
- 5.63%
20 9월, 토요일