AYTU: Aytu BioPharma Inc
2.44 USD 0.07 (2.95%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AYTU ha avuto una variazione del 2.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.38 e ad un massimo di 2.47.
Segui le dinamiche di Aytu BioPharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.38 2.47
Intervallo Annuale
0.96 2.72
- Chiusura Precedente
- 2.37
- Apertura
- 2.40
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Minimo
- 2.38
- Massimo
- 2.47
- Volume
- 129
- Variazione giornaliera
- 2.95%
- Variazione Mensile
- 3.39%
- Variazione Semestrale
- 103.33%
- Variazione Annuale
- 5.63%
21 settembre, domenica