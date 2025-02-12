通貨 / AYTU
AYTU: Aytu BioPharma Inc
2.37 USD 0.05 (2.16%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AYTUの今日の為替レートは、2.16%変化しました。日中、通貨は1あたり2.32の安値と2.42の高値で取引されました。
Aytu BioPharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.32 2.42
1年のレンジ
0.96 2.72
- 以前の終値
- 2.32
- 始値
- 2.32
- 買値
- 2.37
- 買値
- 2.67
- 安値
- 2.32
- 高値
- 2.42
- 出来高
- 182
- 1日の変化
- 2.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.42%
- 6ヶ月の変化
- 97.50%
- 1年の変化
- 2.60%
