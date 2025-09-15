Moedas / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
115.26 USD 0.56 (0.49%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XOM para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 114.17 e o mais alto foi 115.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Exxon Mobil Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
114.17 115.48
Faixa anual
97.80 126.33
- Fechamento anterior
- 114.70
- Open
- 114.52
- Bid
- 115.26
- Ask
- 115.56
- Low
- 114.17
- High
- 115.48
- Volume
- 19.586 K
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- -3.32%
- Mudança anual
- -0.69%
