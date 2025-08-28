Moedas / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
134.86 USD 5.80 (4.49%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PDD para hoje mudou para 4.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 131.60 e o mais alto foi 135.36.
Veja a dinâmica do par de moedas PDD Holdings Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PDD Notícias
Faixa diária
131.60 135.36
Faixa anual
87.11 155.66
- Fechamento anterior
- 129.06
- Open
- 132.86
- Bid
- 134.86
- Ask
- 135.16
- Low
- 131.60
- High
- 135.36
- Volume
- 52.700 K
- Mudança diária
- 4.49%
- Mudança mensal
- 12.97%
- Mudança de 6 meses
- 13.54%
- Mudança anual
- 0.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh