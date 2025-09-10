Moedas / MA
MA: Mastercard Incorporated
598.25 USD 11.75 (2.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MA para hoje mudou para 2.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 587.55 e o mais alto foi 598.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Mastercard Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MA Notícias
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- MasterCard (MA) Gains As Market Dips: What You Should Know
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- Mastercard declara dividendo trimestral de 76 centavos por ação
- Mastercard declares quarterly dividend of 76 cents per share
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
- Ambit Capital upgrades Cognizant stock rating to Buy on improving growth
- SEZL Soars 128% in 6 Months: Is Buying Still an Option for Investors?
- Wall Street Analysts Think MasterCard (MA) Is a Good Investment: Is It?
- Como as empresas financeiras estão usando a IA?
- How are financial companies using AI?
- 4 Brilliant Warren Buffett Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ações da Atlanticus disparam após JMP reiterar classificação positiva com acordo da Mercury
- MasterCard (MA) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- American Express & UPS Team Up to Boost SMBs During Holiday Season
- Visa Stock Drops Under 200-Day SMA: Buy, Hold or Cut the Card?
- What A Weakening Economy Means For Visa (NYSE:V)
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Mastercard Unveils On-Demand Decisioning Tool for Smart Authorizations
Faixa diária
587.55 598.86
Faixa anual
465.59 601.77
- Fechamento anterior
- 586.50
- Open
- 587.76
- Bid
- 598.25
- Ask
- 598.55
- Low
- 587.55
- High
- 598.86
- Volume
- 4.851 K
- Mudança diária
- 2.00%
- Mudança mensal
- 0.46%
- Mudança de 6 meses
- 9.67%
- Mudança anual
- 20.40%
