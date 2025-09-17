Moedas / LLY
LLY: Eli Lilly and Company
760.22 USD 4.50 (0.59%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LLY para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 756.34 e o mais alto foi 776.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Eli Lilly and Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LLY Notícias
- GeneDx Holdings adds Thomas Fuchs as director, expands board to eight members
- Cantor Fitzgerald reitera classificação acima da média para ações da Eli Lilly
- Ações da Novo Nordisk se mantêm estáveis após UBS reiterar classificação Neutra
- Novo Nordisk Stock (NVO) Surges as Wegovy Pill Delivers Big Weight-Loss Gains - TipRanks.com
- Ozempic cuts heart-attack risk by nearly 25% in older patients, new study finds
- 3 Dividend Growth Stocks You Can Buy and Forget About
- Mounjaro da Lilly mostra resultados promissores em teste de diabetes pediátrica
- Eli Lilly: New Orforglipron Data In Focus As Commercial Business Outperforms (NYSE:LLY)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- Weight-loss drug giants face sternest test yet
- GLP-1 drugs could save millions of lives — and spark a pension crisis
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Eli Lilly to Invest $5B in Virginia Plant for Cancer Drugs
- Ação da Eli Lilly sobe após medicamento oral para diabetes superar rival da Novo Nordisk
- Lilly’s oral GLP-1 orforglipron outperforms oral semaglutide in diabetes trial
- BMO Capital mantém classificação acima da média para ações da Eli Lilly com preço-alvo de US$ 840
- Ações da AnaptysBio caem devido a preocupações com malignidade no agonista PD-1 da Eli Lilly
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Eli Lilly stock at $840 price target
Faixa diária
756.34 776.95
Faixa anual
644.51 937.00
