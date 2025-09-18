Moedas / META
META: Meta Platforms Inc - Class A
775.71 USD 3.29 (0.42%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do META para hoje mudou para -0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 766.42 e o mais alto foi 783.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Meta Platforms Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
META Notícias
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Ações da Meta sobem após Stifel reiterar classificação de Compra para nova linha de óculos com IA
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Truist Securities reitera classificação de compra para ações da Meta, preço-alvo de US$ 880
- Meta in talks with media firms for AI content licensing - report
- Meta in talks with Axel Springer, Fox and others on AI news licensing, WSJ reports
- Citi reitera classificação de compra para ações da Meta, mantém preço-alvo de US$ 915
- Meta Ray-Ban Display não é ameaça ao ecossistema da Apple, diz Oppenheimer
- O que os investidores devem fazer com os cortes de juros do Fed? UBS analisa
- EssilorLuxottica valoriza após Meta lançar três novas variações de óculos inteligentes
- Ações da Snap recebem feedback positivo de anunciantes, JMP mantém Market Perform
- Meta mantém preço-alvo de US$ 900 em análise da Citizens JMP
META on the Community Forum
- Executável: não chamado pelo Agent? (6)
- META TRADER 5 NÃO POSSUI CAMPO 'SINAIS' (6)
- Janleas nao Salva Janelas (5)
- MINI INDICE E MINI DOLAR NAO ABRE PAINEL DE EXECUÇAO DE ORDEM... (4)
- indicadores (3)
- META TRADER 4 INSTALAÇÃO MacBook Air (2)
- META TRADER 4 NAO ESTA RESPONDENDO (2)
- APP META EDITOR para SMARTPHONE para usar no META TRADE MOBILE (2)
- ERRO NO SERVIDOR DE NEGOCIAÇÃO (SINAL VERMELHO) - META TRADER 5 (1)
- Forex META trader 5 (1)
- META DIÁRIA MT5 (1)
- CONTA INVALIDA (1)
Aplicativos de negociação para META
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Stock Trader Pro is an automated trading advisor developed for the US stock market. Based on an author‑developed trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open only long positions. It attempts to identify market dips by trading in waves and monitors several timeframes to help pinpoint optimal entry points during temporary price declines. Stock Trader Pro Live Signal >> Stock Trader Pro supports a wide ra
Platinum Candle Indicator
Rennan Lima
4.8 (5)
Esse indicador exibe candles coloridos quando os preços estão com uma forte distorção em relação a suas médias. Um bom momento para uma compra poderá ser observado após o fechamento de um candle prateado. O pattern torna-se mais confiável se a compra for aberta quando o preço do candle posterior ao candle prateado estiver acima da máxima do candle prateado . Um bom momento para uma venda poderá ser observado após o fechamento de um candle rosa. O pattern torna-se mais confiável se a venda for a
FREE
Volatility Index Indicator
Rennan Lima
5 (8)
Esse indicador utiliza a volatilidade histórica e uma média móvel de 21 períodos para definir a distorção do preço em relação a média. O cálculo da volatilidade histórica foi baseado no livro (Odds: The Key to 90% Winners) escrito por Don Fishback. O Volatility Index com valor superior a 30 pode indicar que o preço está distorcido em relação ao seu preço justo. DÚVIDAS SOBRE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS NO META TRADER Você também pode encontrar algumas instruções sobre como instalar um robô na loja
FREE
Orders History Report
Rennan Lima
5 (3)
Esse script produz um relatório do histórico de operações em formato CSV. O relatório é muito útil para quem executa mais de um EA com magic numbers diferentes na mesma conta. Você pode definir alguns filtros para gerar o relatório: 1) Data inicial dos ativos no histórico da conta. 2) Data final dos ativos no histórico da conta. 3) Nome do Ativo 4) Magic Number das ordens 5) Adicionar balance/costs DÚVIDAS SOBRE INSTALAÇÃO DE PRODUTOS NO META TRADER Você também pode encontrar algumas instruções
FREE
Keltner Enhanced
David Ben Svaiter
O Keltner-Enhanced melhora a precisão e a legibilidade dos Keltner Channels com muitas opções de ajuste, adicionando CINCO novas modalidades de preço ao padrão do Metatrader. O indicador Keltner-E é um indicador em faixas semelhante às Bandas de Bollinger e aos Envelopes de Média Móvel. Eles consistem em um envelope superior acima de uma linha média e um envelope inferior abaixo da linha média. As principais ocorrências a serem observadas ao usar os Canais de Keltner são rompimentos acima do
FREE
Platinum Candle Alert
Rennan Lima
5 (1)
Esse robô envia notificações por app baseado nas regras de coloração do indicador Platinum Candle. Exemplo de mensagem para venda de ativos: [WING21][M15] PLATINUM DE VENDA 11:45. Exemplo de mensagem para compra de ativos : [PETR4][M15] PLATINUM DE COMPRA 11:45. Ele também envia notificações para múltiplos tempos gráficos: [PETR4][M15] PLATINUM DE COMPRA 11:45; [BBAS3][M1] PLATINUM DE VENDA 11:45 DÚVIDAS SOBRE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS NO META TRADER Você também pode encontrar algumas
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Esse robô envia notificações no Telegram baseado nas regras de coloração do indicador Platinum Candle. Exemplo de mensagem para venda de ativos: [WING21][M15] PLATINUM DE VENDA 11:45. Exemplo de mensagem para compra de ativos : [PETR4][M15] PLATINUM DE COMPRA 11:45. Antes de habilitar as notificações por Telegram, você precisa criar um bot, obter a API Key e descobrir qual o chatId do seu usuário no Telegram. Não é possível enviar mensagens para grupos ou canais. Você só pode enviar mensagens p
FREE
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Faixa diária
766.42 783.14
Faixa anual
479.80 796.24
- Fechamento anterior
- 779.00
- Open
- 779.99
- Bid
- 775.71
- Ask
- 776.01
- Low
- 766.42
- High
- 783.14
- Volume
- 18.177 K
- Mudança diária
- -0.42%
- Mudança mensal
- 6.85%
- Mudança de 6 meses
- 35.89%
- Mudança anual
- 34.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh