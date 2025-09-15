Moedas / NFLX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NFLX: Netflix Inc - Common Stock
1228.50 USD 27.99 (2.33%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NFLX para hoje mudou para 2.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1206.69 e o mais alto foi 1233.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Netflix Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NFLX Notícias
- Netflix Stock Upgraded To Buy, Retakes Key Level
- Disney's Streaming Base Expands: Can Subscriber Growth Drive Gains?
- Why Netflix (NFLX) Stock Is Gaining Today?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- General Mills, Nvidia e FedEx caem no pré-mercado; Netflix e Baidu sobem
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- Bernstein reitera classificação de ações da Disney como Outperform devido ao potencial de streaming
- Disney stock rating reiterated at Outperform by Bernstein on streaming potential
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- Is Netflix Stock Down For The Count After Boxing Match?
- ROKU Appreciates 26.3% YTD: Three Key Reasons to Hold the Stock Now
- Webtoon Entertainment: Power Catalysts In Place To Drive Growth (NASDAQ:WBTN)
- Netflix's Ad Business: Game Changer or Overhyped?
- Company News for Sep 16, 2025
- Netflix Says Canelo vs. Crawford Set Streaming Record
- Netflix (NFLX) Hails Canelo vs. Crawford as Most-Viewed Men’s Fight - TipRanks.com
- 2 Tech Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- BNP Paribas Exane inicia cobertura do Spotify com recomendação de Outperform
- BNP Paribas Exane initiates Spotify stock with Outperform rating
- Netflix Joins Google On Two Elite Lists. Now The Trial Begins.
- Options Traders Cheer as Netflix Stock (NFLX) Tumbles on Peer Buyout Rumors - TipRanks.com
- Seeking Outsized Gains? 3 Traits Outperfoming Stocks Possess
- Netflix (NFLX) Rises Higher Than Market: Key Facts
Faixa diária
1206.69 1233.80
Faixa anual
685.57 1341.15
- Fechamento anterior
- 1200.51
- Open
- 1220.22
- Bid
- 1228.50
- Ask
- 1228.80
- Low
- 1206.69
- High
- 1233.80
- Volume
- 5.861 K
- Mudança diária
- 2.33%
- Mudança mensal
- 2.66%
- Mudança de 6 meses
- 32.45%
- Mudança anual
- 72.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh