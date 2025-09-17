Moedas / AVGO
AVGO: Broadcom Inc
346.17 USD 13.83 (3.84%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVGO para hoje mudou para -3.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 341.50 e o mais alto foi 359.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Broadcom Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AVGO Notícias
Faixa diária
341.50 359.93
Faixa anual
138.10 374.23
- Fechamento anterior
- 360.00
- Open
- 358.99
- Bid
- 346.17
- Ask
- 346.47
- Low
- 341.50
- High
- 359.93
- Volume
- 68.146 K
- Mudança diária
- -3.84%
- Mudança mensal
- 19.64%
- Mudança de 6 meses
- 108.07%
- Mudança anual
- 101.19%
