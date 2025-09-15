Moedas / WMT
WMT: Walmart Inc
104.26 USD 0.83 (0.80%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WMT para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 103.73 e o mais alto foi 106.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Walmart Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WMT Notícias
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- 3 Dividend Growth Stocks You Can Buy and Forget About
- Holiday season imports have arrived early at busiest US port, executive says
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Walmart’s stock is approaching a new high. But analysts say the months ahead could get ‘noisier.’
- BofA Securities eleva preço-alvo das ações da Walmart para US$ 125 devido a perspectivas positivas
- Ações da Walmart atingem máxima histórica de US$ 105,31
- Por que o BofA diz que o Walmart está posicionado para liderar o comércio com IA
- Roth Capital eleva Kroger para Compra, prevê redução na diferença de desempenho
- African manufacturers in last-ditch bid to extend US trade programme
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- Cows in Space Fail to Help Walmart Stock (WMT) Take Off Despite Top Toys Selection - TipRanks.com
- Needham inicia cobertura da ação da Klarna com recomendação "Hold" devido a preocupações com avaliação
- Move Over, Oracle! This Industry Leader Is Ideally Positioned to Become Wall Street's Next Trillion-Dollar Stock.
- Is Nvidia Stock Still a Buy Amid Increased Competition & China Headwinds
- Costco: Membership Growth Likely Insufficient To Justify Extreme Valuation (NASDAQ:COST)
- Emotional Alligator Fails to Take a Bite Out of Walmart Stock (WMT) - TipRanks.com
- Walmart Bets on AI Super Agents: Is Retail Entering a New Era?
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
Faixa diária
103.73 106.11
Faixa anual
78.98 106.11
- Fechamento anterior
- 103.43
- Open
- 103.73
- Bid
- 104.26
- Ask
- 104.56
- Low
- 103.73
- High
- 106.11
- Volume
- 46.842 K
- Mudança diária
- 0.80%
- Mudança mensal
- 7.23%
- Mudança de 6 meses
- 19.15%
- Mudança anual
- 29.24%
