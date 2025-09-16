Moedas / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
262.72 USD 0.57 (0.22%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSM para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 259.73 e o mais alto foi 264.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TSM Notícias
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Instant View: Nvidia’s $5 billion bet on Intel
- Nvidia vai investir US$ 5 bilhões em participação na Intel
- Taiwan Semiconductor cai após Nvidia firmar acordo com rival Intel
- Taiwan Semiconductor stock falls after Intel-Nvidia partnership announcement
- Preço-alvo das ações da Taiwan Semi elevado para US$ 320 de US$ 300 pela Huatai
- Taiwan Semi stock price target raised to $320 from $300 at Huatai
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- AI Spending Could Soar 500%: 3 Brilliant AI Stocks to Buy (Hint: Not Nvidia)
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- What TSMC, Synopsys, and Nvidia Stock Investors Should Know About Recent Semiconductor Updates
- 2 Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Top 6 Tech Stocks For Q4
- 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia Microsoft and Apple in the $2 Trillion Club by 2028
- Billionaire David Tepper of Appaloosa Is Buying 3 Trillion-Dollar Artificial Intelligence (AI) Stocks and Selling 3 Others
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Ações da Astera Labs atingem máxima histórica de US$ 237,90
- Ações da Coherent, Lumentum e Applied OptoElectronics com potencial de alta impulsionado pela IA
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Ações da ASML com potencial de alta para 2027, diz J.P. Morgan
- ASML stock poised for 2027 upside, J.P. Morgan says worst likely behind
- TSMC Stock: Winning Quietly As AI Titans Battle (NYSE:TSM)
- IBD 50 Stocks To Watch: Chip Leader Nova Is Breaking Out Past Its Latest Buy Point
Faixa diária
259.73 264.81
Faixa anual
134.25 266.43
- Fechamento anterior
- 262.15
- Open
- 264.58
- Bid
- 262.72
- Ask
- 263.02
- Low
- 259.73
- High
- 264.81
- Volume
- 19.704 K
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 16.34%
- Mudança de 6 meses
- 57.89%
- Mudança anual
- 49.49%
