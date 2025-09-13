Moedas / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
872.27 USD 6.15 (0.70%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASML para hoje mudou para -0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 861.18 e o mais alto foi 877.62.
Veja a dinâmica do par de moedas ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ASML Notícias
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- This Beaten-Down AI Stock Could Be Poised for a Massive Comeback
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock With $30 Billion in Revenue
- As of 2025, the Average Social Security Retirement Benefit Check is $1,976. Could ASML Help Boost Your Retirement?
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- SMIC da China testa equipamentos avançados para fabricação de chips de IA
- China’s SMIC tests advanced AI chipmaking tools- FT
- ASML (ASML) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Holanda - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice AEX recuou 0,83%
- Netherlands stocks lower at close of trade; AEX down 0.83%
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- ASML Soars 16% in a Month: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- Is ASML a Buy?
- Here is What to Know Beyond Why ASML Holding N.V. (ASML) is a Trending Stock
- Ações da ASML com potencial de alta para 2027, diz J.P. Morgan
- ASML stock poised for 2027 upside, J.P. Morgan says worst likely behind
- Why ASML Rallied on Monday
- STOXX 600 fecha perto de pico em 3 semanas com alta de ações de luxo antes de reunião do Fed
- Holanda - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice AEX avançou 1,13%
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 1.13%
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- Prediction: This Stock Will Be Worth More Than Palantir 3 Years From Now
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
Faixa diária
861.18 877.62
Faixa anual
578.58 881.45
- Fechamento anterior
- 878.42
- Open
- 868.63
- Bid
- 872.27
- Ask
- 872.57
- Low
- 861.18
- High
- 877.62
- Volume
- 3.350 K
- Mudança diária
- -0.70%
- Mudança mensal
- 21.62%
- Mudança de 6 meses
- 31.26%
- Mudança anual
- 3.96%
