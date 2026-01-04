Macd Ribbon PRO

"MACD Ribbon Dynamic PRO: Transforme a Volatilidade em Tendência"





Descrição Breve:

"Não confie numa única linha. Veja a profundidade do mercado. Um seguidor de tendências de nova geração otimizado para Bitcoin, Ouro e Forex, livre de erros de spread."





Detalhes do Produto:

🚀 Porquê o MACD Ribbon Dynamic?





Os indicadores padrão produzem sinais falsos em ativos de alta volatilidade como o Bitcoin ou o Ouro.





O MACD Ribbon Dynamic utiliza um algoritmo multicamadas para filtrar o ruído do mercado.





🔥 Principais Características:





Análise Multicamadas: Veja a verdadeira força da tendência com mais de 50 linhas de análise dinâmica em vez de um único sinal.





Compatível com Criptomoedas (Correção de Alto Valor): Um algoritmo especial que funciona sem erros matemáticos mesmo em ativos como o BTCUSD ao nível de 100.000 dólares.





Tecnologia Sem Spread: Cálculo preciso focado no preço de fecho, não afetado pela expansão do spread.





O Poder da Tendência: Entre na tendência quando as bandas se alargam, realize o lucro quando se estreitam.





📊 Com que pares funciona melhor? Testado especificamente para ativos com elevada volatilidade e estrutura de tendência:





Criptomoedas: BTCUSD (Excelente compatibilidade)





Commodities: XAUUSD (Ouro), XAGUSD (Prata), Petróleo Brent





Forex: GBPUSD, EURUSD, USDJPY





🔔 Sistema de alertas inteligentes: Receba notificações instantâneas no telemóvel e alertas sonoros quando o momentum muda de direção. Não precisa de ficar à espera na frente da tela.