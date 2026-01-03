Clonify PRO

Clonify PRO - Copiador local de negociações para MT5 e MT4

Ferramenta profissional para copiar negociações entre contas MT5 e MT4 (através da pasta compartilhada "Common").

FUNCIONALIDADES:

1. REMETENTE (Sender):

  • Exporta negociações em tempo real
  • Envia tudo (sem filtros)
  • Não requer configurações adicionais

2. RECEPTOR (Receiver): Copia negociações.

  • Magic Number: Utiliza o ID da conta do remetente (padrão) ou um número personalizado.
  • Modos de lote:
    • Analogous: Exatamente o mesmo volume que o remetente. O Lot Multiplier permite reduzir ou aumentar o lote transmitido.
    • Proportional: Proporcional à percentagem de risco do Equity.
    • Fixed: Lote fixo.
  • Max Deviation (Points): Desvio máximo do preço para abertura de uma negociação.
  • Sistema de repetição: Repete tentativas de abertura de ordem em caso de erro até 'Max Retries' e bloqueia tickets problemáticos.
  • Mapeamento de símbolos: Pesquisa automática de sufixos (EURUSD -> EURUSD.m). Mapeamento manual (S1=R1, S2=R2).
  • Notificações: Para que as notificações funcionem, é necessário configurar duas coisas no terminal MetaTrader 5:
    • Para notificações Push: vá em Ferramentas -> Opções -> Notificações. Ative "Notificações Push" e insira seu ID MetaQuotes (pode ser encontrado no aplicativo móvel MT5 em Configurações -> Chat e Mensagens).
    • Para Telegram: vá em Ferramentas -> Opções -> Expert Advisors. Ative "Permitir WebRequest para a seguinte URL" e adicione https://api.telegram.org.
    • MT5 Push: utiliza a função integrada SendNotification. Observe o limite de 10 mensagens por minuto.
    • Telegram: requer um bot (criado através do @BotFather). Você envia dados através de WebRequest como solicitação POST para os endpoints da API do Telegram.
  • Botão SYNC: Envia uma solicitação única para copiar todas as ordens, incluindo as bloqueadas.

Produtos recomendados
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitários
Apresentando o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT4: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 4. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/ou
FREE
MT4 Monitoring Agent
Lars Tippmann
Utilitários
If you run an EA on a VPS, it is necessary to quickly notice if the server loses the connection to the broker. The ServerGuard24 EA checks the connection to the broker once a minute and sends the result to our monitoring server. There we notify you by e-mail, SMS, push and much more. The setup is super easy: 1. register at www.serverguard24.de 2. create a "Cron" check 3. copy the URL that is shown to you during the "Cron" check into the properties of the EA. And you can be sure that your Met
FREE
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitários
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Auto TP Sl Panding Orders
Sarfraz Ali -
Utilitários
Auto TP SL Manul Open Panding Orders Overview: AUto TP SL Manul Open Panding Orders is an innovative trading platform designed to enhance trading efficiency and effectiveness in managing financial investments. Key Features: Automated Management : Seamlessly manage take-profit (TP) and stop-loss (SL) orders with our advanced automation tools. Manual Adjustments : Maintain control with manual options, allowing traders to adjust orders according to market conditions.
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Trendsurfer Trailing Stop Manager
Christian Becker
Utilitários
Automate your Trendsurfer trailing stop management - day and night With this Expert Advisor for Metatrader 4 you save time, avoid mistakes and trade more relaxed - specially developed for the Trendsurfer trading system. Always the right stop loss Fully automatic Simple to use Saves you time How it works 1. download the Expert Advisor and install it in Metatrader 4 (I will give you instructions on how to do this) 2. define your stop-loss rule 3. run your computer or VPS - the Expert Advisor
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experts
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
SnowyOwlFree
RODION SLOTIN
3 (2)
Experts
The free version of the snowyowl trend adviser, which is based on determining combinations of candle patterns. A virtual trailing stop tracks each open order and groups open orders to close them simultaneously. In the free version, you can only work on one timeframe, while in the paid version, opening orders on the selected TF is a signal to open orders on lower TF.
FREE
TakeProfit Catcher NZDUSD
Mikhail Kontsevoy
Utilitários
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. This is a free version of the EA. It works only on NZDUSD. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by an
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilitários
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
Elsna Color Zones MT4
Raymond Edusei
Utilitários
This MQL4 code is a custom indicator that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specified
FREE
Custom Mapping Tool Shredderline
Raxkon Bin Kunang
4.75 (4)
Indicadores
This Custom Mapping Tool is an innovative MT4 indicator that simplifies the process of marking and mapping charts. With this tool, you no longer have to waste time rewriting repetitive words, rectangles, and trendline colors every time. New Feature V5.60: Draw path - Same as the TV Path drawing mode, which is very useful for naked chart trader. You can draw zigzag, draw your patterns manually. Change style in indicator setting.  Crop function disabled by default. Can be enabled and show button c
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitários
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitários
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitários
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Experts
O EA PatternVol é criado com base em suas próprias observações do mercado e consiste em padrões, análise de velas, análise de volumes de velas e, também, a EA não contém indicadores. No momento, o advisor é um pequeno construtor de minhas estratégias não indicadoras, você pode desabilitar e habilitar cada estratégia separadamente, ou fazer uma montagem a partir de várias estratégias. O trabalho no consultor continua até hoje, novas estratégias são adicionadas, algoritmos são aprimorados. No fut
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilitários
OTRX Fimathe Backtest é uma ferramenta para o Trader ou Entusiasta que utiliza a técnica Fimathe criada pelo Trader Marcelo Ferreira realizar seu treinamento e validar se consegue obter lucratividade. Nesta ferramenta você vai conseguir: 1. Definir se esta buscando uma entrada de compra ou de venda. (Tendência). 2. Definir clicando 2 vezes sobre as linhas horizontais onde ficará a sua Zona de Referência e sua Zona Neutra. 3. Acompanhar a entrada, subiciclo e saída da negociação. 4. Resumo de Tra
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experts
The Expert Advisor is designed to protect the account, fix profit (loss) and display current information about the account. Trading account protection is carried out by closing all open orders in the terminal and/or closing all charts. When running the Expert Advisor with default parameters, it will only display your account information and will be reduced in size. Next, you can set the conditions under which your trading account will be protected. Profit and loss limits can be set for daily pro
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Basket Recovery System
Samuel Akinbowale
Utilitários
Basket Recovery System : is useful for trading multiple pair on a single account, single chart. Functions Of this Ea with a simple click on a button in any Symbol row, this Utilities will, Open new Order, Set Lot, Close Order, Reverse Order, Add new Symbol, Delete Symbol, with a simple click on a Navigation Button, this Utilities will, Select all Symbol Available on Broker, ReSet Symbol Lots, Close all Order, Set Low Risk for all Symbol, Remove all Pair with spread above 2two.
FREE
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Define automaticamente níveis exactos de TP e SL em qualquer ordem ️ Funciona com todos os pares e EAs, com filtro por símbolo ou magic number Este Expert Advisor permite-te definir níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) usando valores de preço directos (ex: 1.12345 no EURUSD). Sem pips ou pontos — apenas gestão precisa de ordens com opção de aplicar a todas ou filtrar por gráfico ou número mágico. Funcionalidades principai
Send Orders At Time MT4
Abdeljalil El Kedmiri
Experts
This new   time-based strategy   enable you to schedule precise buy/sell orders at any predefined time , allowing you to execute trades based on timing rather than technical analysis.  The system automatically can determines the order type (buy or sell) based on technical confirmations provided by RSI and moving averages. You have the freedom to adjust and customize all parameters related to Buy and Sell criteria, as well as enable or disable technical filters . Link to MT5 version :  https://ww
FREE
AI Trading Station MT4
Andrey Barinov
Utilitários
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Visual Order Tracking EA
BLAKE STEVEN RODGER
5 (1)
Utilitários
The Visual Order Tracking (VOT) EA makes trade history and performance metrics visible on the chart in four ways: 1) Draw History of closed and open trades with arrows, lines and trade result numbers (pips, $ profit, % profit, % change); 2) Trade Manager to show Open, SL and TP levels as vivid horizontal lines with dynamic specs and partial closing options; 3)  Summary Trade Panel to show sortable table of open and closed trade summaries by symbol, lots, pips, profit and advanced stats; and 4) 
Implied Trader
Ciprian Ghebanoaei
Experts
Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
FREE
Abyss EA
Bogdan Yarotskiy
Experts
Abyss EA is a long-term Expert Advisor using the breakthrough of price levels in its algorithm. The EA sets the buy stop and sell stop orders at certain levels. All trades are accompanied by stop losses exceeding the expected profit several times. Profitable trades are accompanied by a trailing stop triggered when the order reaches a certain profit. All trades are closed on the selected day of week, so there is no sitting out the losses. You are also able to use the auto lot. The EA does not use
FREE
Providec
Dmitriy Prigodich
5 (3)
Experts
Советник Providec, это хорошее добавление к портфелю или при грамотном ММ отличный основной робот. Предназначен для разгона депозита. Благодаря высокой вероятности профитной сделки можно разгонять маленькие дэпо. Минимум параметров для простоты использования. StopLoss, как опция, указывается пользователем в параметрах. Советник предназначен для торговли на любой валютной паре, на таймфрейме Min_5 . Не мартингейл, не арбитраж . Советник торгующий от уровней: Providec. Редко, но метко Параметры M
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT4 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o Local Trade Copier EA MT4 oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas necess
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação - Instruções para a aplicação - Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características adicionais
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitários
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Ele copia negociações, posições e pedidos em forex de qualquer conta. É uma das melhores copiadoras comerciais  MT4 - MT4, MT5 - MT4 para a versão COPYLOT MT4  (ou MT4 - MT5 MT5 - MT5 para a versão COPYLOT MT5 ). Versão MT5 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Versão da copiadora para o terminal MetaTrader 5 ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 ) -  Copylot Cli
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitários
O Risk/Reward Tool é um Expert Advisor de nível profissional projetado para revolucionar a forma como você planeja, visualiza e executa operações no MetaTrader 4. Seja você um trader discricionário que valoriza a gestão precisa de risco ou um desenvolvedor de estratégias que precisa testar configurações de trading visualmente, esta ferramenta fornece tudo o que você precisa em uma interface elegante e intuitiva. Diferente das calculadoras de posição básicas, o Risk/Reward Tool combina planejamen
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitários
Negocie o suporte e a resistência ou as zonas de oferta e procura automaticamente depois de identificar as áreas-chave nas quais pretende negociar. Este EA permite-lhe desenhar zonas de compra e venda com um único clique e, em seguida, colocá-las exatamente onde espera que o preço mude. O EA monitoriza então estas zonas e realizará automaticamente negociações com base na ação de preço que especificar para as zonas. Assim que a negociação inicial for realizada, o EA obterá lucro na zona oposta q
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitários
Copiadora->Interação de interface conveniente e rápida, os usuários podem usá-la imediatamente       ->>>> Recomendado para uso em computadores Windows ou VPS Windows Características: Configurações de negociação de cópias diversificadas e personalizadas: 1. Diferentes modos de lote podem ser definidos para diferentes fontes de sinal 2. Diferentes fontes de sinal podem ser definidas para negociação de cópias direta e reversa 3. Os sinais podem ser definidos com comentários 4. Se deve calibrar o
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitários
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilitários
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitários
Descubra a Cópia Instantânea de Negociações com o revolucionário X2 Copy MT4. Com apenas 10 segundos de configuração, você terá uma ferramenta poderosa para sincronizar negociações entre terminais MetaTrader em um único computador Windows ou VPS com uma velocidade sem precedentes - menos de 0,1 segundos. Se você está gerenciando múltiplas contas, seguindo sinais ou escalando sua estratégia, o X2 Copy MT4 se adapta ao seu fluxo de trabalho com precisão e controle incomparáveis. Pare de esperar —
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilitários
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique.  Trabalhando com posições e pedidos!  Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Usando nosso painel de negociação, você pode negociar com um clique no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções que tornam a vida mais fácil para um trader e ajudam-no a conduzir suas atividades de trading com muito mais rapidez e conveniência. Dicas gráficas e i
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilitários
Este painel exibe notícias atuais de três fontes: do site ForexFactory.com (calendário FFC), do site Investing.com e do Calendário Econômico de mql5.com. Você pode classificar as notícias por impacto e por país e exibi-las no gráfico com um clique. Ao manter pressionada a tecla 'Ctrl', você pode selecionar várias 'moedas' ou 'impactos' diferentes para classificar. Além disso, este utilitário mostra não apenas a previsão, mas também os valores reais após aparecerem no site. Você pode definir uma
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilitários
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilitários
DESCRIPTION: The EA is a trade manager for managing manual or other trades by EA. It can place Stoploss, Takeprofit, Trailing, and Martingale/Average all open positions. Make sure to just place 1 type of open orders for each symbols   (Examples: 1 Buy or 1 Sell). The EA will not open the initial trades, but can be backtested to see how it works. FEATURES: Multicurrency or Single Pair Mode. Placing Stoploss / Takeprofit. Auto Martingale / Average Positions. Trailing for All Open Positions (Singl
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilitários
This trading panel has been developed for fast and comfortable operation of the financial markets. It is equipped with the necessary functions for manual and semi-automated trading. Due to the presence of the order trailing feature, trailing stop and automatic closure by equity, profit, time. You can use it to automate your trading system. All you have to do is open a position and set the parameters for maintenance, everything else will be handled by the EA. If you want to limit your losses, set
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitários
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
Mais do autor
Objects synchronization
Andrej Hermann
4.6 (5)
Indicadores
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
Real and Tester Trading
Andrej Hermann
5 (13)
Utilitários
Trade Simulator        With this toolbar you have both: a compact surface, which simultaneously shows you the most important information you need for trading.    You can use it with your real account or also in the strategytester mode. This toolbar allows you to trade in the strategytester as real as possible with every  option available from the MT4 platform.   Settings available: Magic Number - When the 'MagicNumber' number is 0, the toolbar will watch all orders without a 'MagicNumber'. If th
FREE
Objects synchronization for mt4
Andrej Hermann
4.25 (12)
Indicadores
The indicator synchronizes eight types of markings on several charts of one trading instrument. This indicator is convenient to use in conjunction with "Multichart Dashboard" or other similar assistant that allows you to work with several charts at the same time. "Multichart Dashboard" can be found under the link on my youtube channel. Settings: enable vertical line synchronization enable horizontal line synchronization enable Trend Line synchronization enabling Fibonacci Retracement synchron
FREE
WOz
Andrej Hermann
5 (3)
Utilitários
Universal trading advisor "WOz" with a built-in trading panel The EA's capabilities can be easily tested in the strategy tester in visual mode. The EA can simulate real trading with the ability to move the SL and TP levels.  The EA has 5 modes of operation:  1. AUTOTRADING automatic trading mode on a set signal  2. ONLY SIGNAL mode of tracking the set signal without auto trading  3. RANGE MODUS mode of automatic placement of equidistant orders on Bayi Sell at a specified time  4. HAND MODUS
FREE
Clonify PRO MT5
Andrej Hermann
Utilitários
Clonify PRO - Copiador local de negociações para MT5 e MT4 Ferramenta profissional para copiar negociações entre contas MT5 e MT4 (através da pasta compartilhada "Common"). FUNCIONALIDADES: 1. REMETENTE (Sender): Exporta negociações em tempo real Envia tudo (sem filtros) Não requer configurações adicionais 2. RECEPTOR (Receiver): Copia negociações. Magic Number: Utiliza o ID da conta do remetente (padrão) ou um número personalizado. Modos de lote: Analogous: Exatamente o mesmo volume que o remet
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário