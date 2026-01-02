Telegram Buddy MT4

Telegram Buddy – Ferramenta profissional de denúncia e notificação

Você se preocupa em perder seu saldo quando está longe do computador? Precisa verificar o saldo da sua conta com frequência, mas acha inconveniente acessar o terminal móvel MT5 toda vez?

O problema com os relatórios padrão: a maioria das ferramentas do Telegram envia grandes quantidades de texto detalhando cada negociação. Essas mensagens são difíceis de ler em um smartphone e, com o tempo, os traders param de prestar atenção nelas, correndo o risco de perder alterações importantes em suas contas.

Solução Telegram Buddy: Projetada para traders modernos, a Telegram Buddy oferece uma conexão segura entre seu terminal MetaTrader 5 e seu smartphone. Graças ao recurso "Modo Simples" , você obtém exatamente as informações de que precisa, em um formato claro. O utilitário filtra dados desnecessários, fornecendo apenas os fatos para uma gestão de capital eficaz.

⚠️ Importante: Lógica de operação

Observação: Este utilitário destina-se ao monitoramento macro do status da conta.

Sem notificações desnecessárias: o bot não envia mensagens a cada transação ou abertura de ordem. Detalhes como número do ticket, volume ou preço inicial são omitidos para poupar sua atenção.

Resumo do saldo: Monitora a conta em um intervalo especificado (por exemplo, a cada 5 minutos) e envia uma mensagem resumida com o lucro ou prejuízo líquido desse período.

Foco no depósito: Todas as notificações (negociações fechadas, redução de saldo, relatórios) são focadas estritamente no resultado financeiro e na segurança do depósito.

🚀 Principais Características

Detalhes do relatório personalizáveis ("Modo Simples"): Opções separadas para os modos "Simples" (mensagens o mais curtas possível) ou "Completo" (mensagens com contexto) para cada tipo de notificação: Drawdowns, Operações Fechadas e Relatórios. Monitoramento centralizado: gerencie vários terminais MT5/MT4 por meio de um único bot central. Use nomes de conta exclusivos para identificar instantaneamente a origem dos relatórios. Modo Silencioso Inteligente: Silencia as notificações de lucro durante horários específicos (por exemplo, à noite), mas envia notificações de perda, se necessário , caso a perda atinja um nível crítico. Você dormirá tranquilo, sabendo que o bot só o acordará em caso de um problema real. Colaboração em grupo: Compartilhe notificações com parceiros e colegas usando o recurso de ID de bate-papo múltiplo. Suporte para contas em centavos e moedas: Inclui um "Divisor de Saldo" para converter valores de contas em centavos em unidades padrão (por exemplo, dividindo por 100) e permite definir seu próprio símbolo de moeda. Sistema de relatórios modular: Possibilidade de ativar/desativar separadamente relatórios diários, semanais e mensais, bem como relatórios de negociação. Os relatórios também podem ser desativados nos fins de semana (dias sem negociação).

🛠 Vantagens técnicas

O Telegram Buddy foi projetado para alto desempenho. Ele funciona com um temporizador (OnTimer) em vez de a cada atualização (tick):

Atualização de agregação: Em vez de enviar várias mensagens durante negociações de alta frequência, o bot calcula a variação total do saldo em um intervalo especificado.

Frequência configurável: Defina o intervalo de verificação de 1 segundo para atualizações em tempo real até 3600 segundos (1 hora) para resumos por hora ou intervalos maiores.

Baixa carga: Ao evitar cálculos na função OnTick, o bot gera uma carga significativamente menor no seu PC ou VPS.

⚙️ Descrição dos parâmetros (Entradas)

(Abaixo estão os nomes dos parâmetros conforme aparecem no terminal MT5)

1. 🤖 Conexão e identidade do Telegram

Token do bot do Telegram: Cole aqui o token da API do seu bot (recebido de @BotFather).

Nome do bot/conta (rótulo nos relatórios): Um rótulo personalizado para esta conta (por exemplo, "BrokerZXY"). Ele aparecerá no título de todas as mensagens.

verdadeiro = processar comandos do usuário, falso = somente relatórios automáticos: true: Modo interativo. O bot responde aos comandos /start, /daily e /dd. (Ative esta opção em apenas um terminal se você usar o mesmo bot para várias contas.) falso: Modo de transmissão. O bot envia notificações, mas ignora as mensagens recebidas.

Lista de IDs de bate-papo múltiplo: Uma lista de IDs de bate-papo separados por vírgula para receber notificações (ex.: 12345678, 987654321). Se você estiver usando este recurso para si mesmo, inclua apenas o seu ID de bate-papo.

2. 🎨 Estilização de mensagens (Visualização)

Modo simples: Alertas de Drawdown: verdadeiro = notificações compactas; falso = notificações detalhadas (com nível de margem e StopOut).

Modo simples: Negócios fechados: verdadeiro = uma linha com o lucro total; falso = mais detalhes com o saldo.

Modo simples: Relatórios diários/semanais/mensais: verdadeiro = apenas lucro e drawdown máximo; falso = estatísticas completas.

3. 💰 Moeda e Formatação

Divisor de saldo: Divisor de valores. Defina como 100,0 para contas com centavos para exibir os valores padrão. Defina como 1,0 para contas regulares.

Símbolo da moeda: O símbolo da moeda a ser adicionado aos valores (por exemplo, $, €, USD).

4. ⏱️ Intervalos de monitoramento

Intervalo para verificação de drawdown (seg): Com que frequência (em segundos) o bot verifica se há alterações no drawdown.

Intervalo para verificação de negócios fechados (seg): Com que frequência (em segundos) o bot verifica se há novos negócios fechados.

5. 🔔 Configuração de alertas

Ativar alertas de redução de saldo: Ative/desative as notificações automáticas quando a redução de saldo aumentar.

Ativar alertas de negociações fechadas: Ative/desative as notificações sobre alterações de saldo.

6. 📅 Cronograma de Relatórios

Fins de semana: Selecione os dias que são considerados fins de semana (para ignorar relatórios).

Ativar relatório diário: Ativar relatórios diários.

Horário do relatório diário: Horário de envio do relatório diário (horário local do PC/VPS).

Ativar relatório semanal: Ativar resumos semanais.

Dia do relatório semanal: Dia da semana em que o relatório deve ser enviado.

Ativar relatório mensal: Ativar resumos mensais (enviados no último dia útil do mês).

7. 🌙 Modo Silencioso

Tipo de modo silencioso: SILENT_NONE: Desativado. SILENT_FULL: Silêncio total durante o horário especificado. SILENT_DRAWDOWN: Somente notificações de redução de volume de dados (drawdown) são enviadas.

Horário de início/fim do modo silencioso: O horário de início e término do modo silencioso. (hora local do PC/VPS).

8. 🛠️ Avançado

Utilizar período mensal personalizado (modo manual): Para testes manuais ou períodos de relatório não padronizados.

📥 Instruções de instalação

Passo 1: Permitir WebRequest no MT5 - O MetaTrader bloqueia conexões externas por padrão. Você precisa permitir o acesso ao Telegram.

Abra o MT5, vá em Ferramentas -> Opções (Ctrl+O). Acesse a aba " Conselheiros" . Marque a caixa "Permitir WebRequest para os seguintes URLs" . Clique duas vezes em "Adicionar novo URL" e cole: https://api.telegram.org Clique em OK.

Passo 2: Obtenha um token de bot

Abra o Telegram e procure por @BotFather . Envie o comando /newbot. Crie um nome e um nome de usuário para o bot (deve terminar com "bot"). O BotFather lhe dará um token . Copie e cole-o no parâmetro "token do bot do Telegram" nas configurações do assistente.

Passo 3: Obtenha seu ID de bate-papo

Instale o Telegram Buddy no seu gráfico. Cole o token recebido na etapa anterior nas configurações. Salve, execute o consultor e ele exibirá o status "Online" e seus parâmetros no gráfico. Certifique-se de que o EA esteja em execução e envie uma mensagem (por exemplo, /start) para o seu bot do Telegram. O bot responderá automaticamente com uma mensagem contendo seu ID de bate-papo (por exemplo: Seu ID de bate-papo é: 123456789 ). Copie este ID e cole-o no parâmetro da lista de IDs do Multichat .

Observação: Se você quiser adicionar outros usuários, peça a eles que enviem uma mensagem ao bot. Eles deverão então encaminhar o ID recebido para que você possa adicioná-lo às suas configurações.

Etapa 4: Personalização