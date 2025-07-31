WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Aprimore sua vantagem de negociação com o indicador WaveTrend Oscillator Indicator MT5, uma ferramenta versátil de volatilidade e momentum inspirada na renomada estratégia TTM Squeeze de John Carter. Desenvolvido no início dos anos 2000 e popularizado por plataformas como Thinkorswim e TradingView, este indicador combina Bandas de Bollinger e Canais de Keltner para identificar "espremeduras"—períodos de baixa volatilidade que sinalizam potenciais rompimentos explosivos. Traders em todo o mundo o preferem pela capacidade de detectar força de tendência, reversões e mudanças de momentum em mercados dinâmicos como forex, criptomoedas, ações e commodities, ajudando a filtrar períodos de range e capitalizar em movimentos de alta probabilidade.

O WaveTrend Oscillator Indicator MT5 se destaca na visualização de compressão de mercado e viés direcional através de um histograma que reflete a intensidade do momentum, com barras codificadas por cor para aumento ou diminuição de força em direções altistas (tons verdes) ou baixistas (tons vermelhos). Setas destacam eventos chave como ligar/desligar espremedura ou sinais de cruzamento, enquanto alertas personalizáveis garantem que você fique informado sobre rompimentos ou saídas. Benefícios incluem melhor timing de entrada/saída durante expansões de volatilidade, redução de sinais falsos em consolidações e gerenciamento de risco aprimorado para estratégias como scalping, swing trading ou seguimento de tendência. Não repinta e é eficiente, integra-se perfeitamente com EAs via buffers, oferecendo uma vantagem na detecção de reversões de tendência e força sem monitoramento constante de gráficos.

Também disponível para MT4: WaveTrend Oscillator Indicator MT4

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Características principais

  • Detecção de espremedura de volatilidade: Utiliza Bandas de Bollinger (comprimento padrão 20, multiplicador 2.0) e Canais de Keltner (comprimento padrão 20, multiplicador 1.5) para pinpoint consolidações de baixa volatilidade para antecipação de rompimentos.
  • Histograma de momentum: Exibe momentum positivo em verde lima (aumentando) ou verde escuro (diminuindo), e negativo em coral (aumentando) ou vermelho (diminuindo) para visualização clara da força de tendência.
  • Setas de sinal: Setas azuis, brancas e azul-celeste marcam fases de espremedura, cruzamentos de momentum ou pontos de entrada/saída para dicas intuitivas de negociação.
  • Parâmetros personalizáveis: Ajuste comprimentos BB/KC, multiplicadores e uso de True Range para adaptação personalizada a qualquer mercado ou timeframe.
  • Flexibilidade de retrospectiva: Analisa até 1000 velas passadas (padrão) para contexto histórico completo em cálculos de momentum.
  • Opção de sinal de saída: Ativar/desativar alertas de saída (padrão true) para refinar estratégias focadas em reversões de tendência ou continuações.
  • Sistema de multi-alertas: Pop-ups de terminal, notificações push e alertas por email (todos padrão ativados) para notificações em tempo real sobre espremeduras, mudanças de momentum ou sinais.
  • Compatibilidade com EA: 10 buffers expõem dados para valores de histograma, setas e sinais, habilitando integração de negociação automatizada.
  • Alta eficiência: Código leve garante desempenho sem lag no MT5, adequado para backtesting e negociação ao vivo em todos os ativos.
  • Personalização amigável ao usuário: Entradas simples para preferências de alertas e configurações de canais, tornando-o acessível para iniciantes, mas poderoso para especialistas.

O WaveTrend Oscillator Indicator MT5 é essencial para traders que buscam aproveitar espremeduras de volatilidade e momentum para resultados superiores. Sua popularidade duradoura surge da efetividade comprovada em prever rompimentos, avaliar força de tendência e fornecer alertas oportunos, dando-lhe uma vantagem competitiva em ambientes voláteis.

