Full TrendScan PRO

é um scanner visual que detecta tendências de alta, baixa ou neutras em múltiplos símbolos e temporalidades. Analisa a estrutura do mercado, o alinhamento das EMAs e a faixa de preço para mostrar sinais claros e confiáveis. Ideal para traders que buscam clareza e velocidade em sua análise.

Compatível com até 25 símbolos. Suporte para 8 temporalidades. Filtros avançados de tendência. Interface visual compacta e personalizável.