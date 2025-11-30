NemyX Core V2
- エキスパート
- Aung Kaung Htet
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 12
NemyX Core V2 — 構造的インテリジェンスによる精密なトレード
重要: ご購入後、必ず私にプライベートメッセージをお送りください。お客様のブローカーや口座タイプに合わせた個別のインストールパッケージと最適な設定ガイドをお渡しします。
NemyX Core V2 は構造分析エンジンに基づいて構築された高度なアルゴリズム取引システムであり、機関レベルの規律により高確度の市場状態を識別することを目的としています。
本システムは多層コンピューティングコアを統合し、市場流動性、スイング構造、ボラティリティの変化、微細な反転シグナルをリアルタイムで処理します。
NemyX は分析と執行の自律的なフレームワークとして機能し、自動意思決定と精密かつ制御されたポジション管理を組み合わせます。
NemyX Core V2 のアーキテクチャは、取引回数ではなく精度を重視します。
システムは、構造的条件が確認され、測定可能で非ランダムな機会が出現した場合にのみ取引を実行します。
このアプローチにより、選択的なエントリー、安定したリスク管理、一貫性のあるオペレーションが実現します。
構造エンジン
NemyX Core V2 の中核は構造マッピングモジュールであり、以下の要素を自動識別します。
スイング形成、トレンド反転、レンジブレイク、反転クラスター、ボラティリティの圧縮または拡張フェーズ。
本エンジンはチャート上に動的な構造マップを再構築し、市場の意図に対する洞察を提供します。アルゴリズムは構造が内部の確率閾値に到達した場合にのみ執行します。
これによりノイズを大幅に排除し、グリッド、マーチンゲール、その他の高リスク手法を使用しない純粋なテクニカルロジックが反映されます。
執行ロジック
NemyX は選択的エントリーモデルを採用し、構造的一貫性の確認、方向性の安定性、局所的な流動性配置、事前計算されたリスクおよびポジションパラメータに基づいて取引を行います。
執行プロセスは管理された厳格な規律のもとに行われ、マーチンゲールは使用せず、グリッドも採用せず、主観的判断にも依存しません。
すべてのシグナルは Core V2 の計算層を通過してフィルタリングされ、検証済みの構造パターンに基づいたエントリーを保証します。
分析環境
システムは MetaTrader に統合された分析環境を提供し、トレーダーは以下を行うことができます。
構造マッピングの可視化
アルゴリズムによって生成される精密なエントリークラスターの確認
構造変化をリアルタイムで監視
システムを自動EAまたはプロフェッショナル分析ツールとして利用
NemyX Core V2 は、明確性、選択的執行、市場ノイズのフィルタリングを重視するトレーダーのために設計されています。
主要な利点
構造エンジン: 市場構造を自動再構築し、客観的なフィルタリングを実現
精密なエントリー: クリーンで選択的、高確率のシグナル。ノイズと過剰取引を低減
高リスク手法なし: グリッドなし、マーチンなし、追加ロットなし。安定した動作
アルゴリズム規律: 一貫した構造下でのみ執行。長期的な安定性を強化
視覚分析: 構造マッピング、パターンフロー、エントリークラスター。専門的な可視性
適応型ロジック: ボラティリティ環境の変化に対応。多様な市場フェーズに適応可能
運用条件
NemyX Core V2 は現在 XAUUSD に最適化されています。
システムは H1 タイムフレームで最高のパフォーマンスを示し、構造形成とボラティリティフェーズの変化の間で最も安定しています。
他の取引銘柄は構造検証後、今後追加される予定です。
対象ユーザー
本システムは、規律ある執行、構造的ロジック、選択的エントリーを重視するトレーダーに適しています。
長期的な安定性は取引頻度ではなく、精度と一貫性から生まれると理解しているユーザーに向いています。
NemyX は常にバランスが取れた制御された取引スタイルを維持し、持続的なパフォーマンスを目指します。
要約
NemyX Core V2 は、構造インテリジェンス、選択的アルゴリズム執行、透明な分析能力を統合したシステムです。
トレーダーに対し、クリーンで規律的、技術的に堅牢な取引環境を提供します。
そのアーキテクチャは、構造パターンの認識、リスク管理、長期安定性を重視しています。
NemyX Core V2 は、構造性・明確性・一貫性を備えたアルゴリズム取引を求めるプロフェッショナル向けソリューションです。
免責事項
本製品は投資助言を提供するものではありません。過去の成績は将来の結果を保証しません。
外国為替およびCFD取引にはリスクが伴います。ユーザーはすべての取引判断、システム設定、リスク管理について自己責任を負うものとします。
