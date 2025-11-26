- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
45 (80.35%)
Negociações com perda:
11 (19.64%)
Melhor negociação:
91.62 USD
Pior negociação:
-77.48 USD
Lucro bruto:
830.35 USD (6 251 pips)
Perda bruta:
-333.28 USD (2 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (175.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
175.84 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.79%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.42
Negociações longas:
40 (71.43%)
Negociações curtas:
16 (28.57%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
8.88 USD
Lucro médio:
18.45 USD
Perda média:
-30.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-77.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77.48 USD (1)
Crescimento mensal:
4.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
77.48 USD (0.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (77.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.80% (488.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|22
|NZDCHF
|19
|EURCHF
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|161
|NZDCHF
|210
|EURCHF
|127
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCHF
|737
|EURCHF
|804
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.62 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +175.84 USD
Máxima perda consecutiva: -77.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RannForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: Negociação ao vivo em AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (configurações de baixo risco).
