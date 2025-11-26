SinaisSeções
Yury Orlov

Market Pulse AI EA

Yury Orlov
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
RannForex-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
45 (80.35%)
Negociações com perda:
11 (19.64%)
Melhor negociação:
91.62 USD
Pior negociação:
-77.48 USD
Lucro bruto:
830.35 USD (6 251 pips)
Perda bruta:
-333.28 USD (2 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (175.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
175.84 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.79%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.42
Negociações longas:
40 (71.43%)
Negociações curtas:
16 (28.57%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
8.88 USD
Lucro médio:
18.45 USD
Perda média:
-30.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-77.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77.48 USD (1)
Crescimento mensal:
4.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 USD
Máximo:
77.48 USD (0.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (77.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.80% (488.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 22
NZDCHF 19
EURCHF 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 161
NZDCHF 210
EURCHF 127
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 1.8K
NZDCHF 737
EURCHF 804
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91.62 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +175.84 USD
Máxima perda consecutiva: -77.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RannForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
4.42 × 173
ForexTimeFXTM-Live01
4.87 × 38
Deriv-Server
6.85 × 26
OctaFX-Real
8.53 × 466
RannForex-Server
9.67 × 3
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 534
13.00 × 8
OctaFX-Real2
13.75 × 4
RoboForex-Pro
14.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
16.06 × 52
Teletrade-Sharp ECN
19.00 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: Negociação ao vivo em AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (configurações de baixo risco).

Compre o advisor aqui: https://www.mql5.com/pt/market/product/154766


Sem comentários
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.26 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

