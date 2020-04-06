AW Heiken Ashi EA

Consultor automatizado multifuncional, trabalhando com sinais do indicador de tendência AW Heiken Ashi. Com configurações avançadas e flexíveis para gerenciar riscos, volumes, lógica de entrada e suporte de posições. Se necessário, utiliza médias, níveis ajustáveis de TakeProfit e StopLoss, função de sobreposição integrada e passo dinâmico entre ordens.

Indicador AW Heiken Ashi - AQUI / Versão MT5 do consultor - AQUI

Principais funções:

Trabalhando com o indicador AW Heiken Ashi - O consultor abre operações automaticamente quando a direção do sinal do indicador muda. Todos os parâmetros do indicador (período, filtragem, etc.) são definidos diretamente nas configurações do consultor.
    Cálculo automático de volume (autolot) - Capacidade de negociar com um lote fixo ou usar um autolot vinculado ao tamanho do depósito.
      TP/SL (Take Profit e Stop Loss) - Suportado: TP virtual em pontos, calculado para um grupo de ordens a partir do ponto de equilíbrio. SL para ordens individuais (a partir do preço de abertura), para uma grade de ordens SL — calculado a partir do ponto de equilíbrio para todo o grupo de ordens na direção.
        Passo dinâmico entre ordens - o Consultor abre a primeira ordem de acordo com a tendência. Em seguida, o passo entre elas pode ser fixo ou dinâmico — com um multiplicador de passos após um número especificado de ordens (por exemplo, para controlar a agressividade da média).
          Multiplicação de volume para pedidos de cesta - Aumento de lote opcional ao abrir novos pedidos na cesta.
            Sobreposição - Função de sobrepor a primeira ordem com a última, em alguns casos, quando o lucro não é suficiente para fechar todas as ordens da cesta, apenas duas ordens (a primeira e a última) serão fechadas.
              Filtragem de direção - Você pode desabilitar a direção de COMPRA ou VENDA para negociar apenas em uma direção (conveniente para controle manual da tendência ou do histórico de notícias).
                Notificações - O consultor envia alertas/notificações quando as posições são fechadas (pode ser desativado).
                  Painel de controle integrado - Painel informativo no gráfico: transações atuais, drawdown, lucro, botões para fechamento manual rápido da direção COMPRA ou VENDA.

                    Vantagens:

                    • Os sinais indicadores (período, filtragem, etc.) são editados nas configurações do consultor,
                    • Robô de negociação totalmente automatizado, com uma estratégia completa,
                    • Adequado para todos os prazos e símbolos (idealmente - M15 e superior),
                    • Configurações flexíveis e intuitivas, com um painel prático no gráfico.

                        Configurações de entrada:

                        CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS

                        Size_of_the_first_order - Variável que define o tamanho do primeiro pedido
                        Enable_Autolot_calculation - Esta função permite salvar as configurações de risco ao alterar o depósito
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - Valor do depósito para cada 0,01 ao usar o autolot
                        Maximum_size_of_orders - Volume máximo para um pedido, medido em lotes

                        CONFIGURAÇÕES DE TAKE PROFIT

                        Take_Profit - O tamanho do Take Profit virtual. É calculado para o grupo atual de ordens a partir do preço de equilíbrio, medido em pontos.

                        Overlap_Recovery_Algorithm - Use a sobreposição da primeira ordem com a última, ajuda a fechar parte da posição mais rápido
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Usar sobreposição após um número especificado de ordens abertas

                        CONFIGURAÇÕES DE STOP LOSS

                        Use_StopLoss - Habilita ou desabilita a função stop loss.
                        StopLoss_em_pontos_(0-não_usado) - Insira o valor do stop loss em pontos. Para cestas de ordens, é calculado a partir do preço de equilíbrio, para ordens individuais, a partir do preço de abertura.

                        CONFIGURAÇÕES DE MÉDIA

                        Multiplicador_para_o_tamanho_dos_pedidos - Cada pedido subsequente aberto pelo consultor na cesta de pedidos será maior que o anterior por este coeficiente
                        Fixed_Step - Variável que controla o passo entre os pedidos, medido em pontos
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Use passo dinâmico para cada pedido subsequente após o número especificado de pedidos
                        Multiplicador_para_etapa_dinâmica - Insira o multiplicador para a etapa dinâmica

                        SINAIS

                        _Período_ - O período do indicador, quanto maior, menos sensíveis são os sinais do indicador. (Quanto maior, menos sensíveis são os sinais do indicador. Quanto menor, mais sensíveis são os sinais do indicador).
                        Smoothing_type - O tipo de suavização das velas indicadoras afeta a suavidade da exibição, a velocidade de reação às mudanças do mercado e o número de sinais falsos. Pode ser selecionado entre quatro opções: Simples, Suavizado, Exponencial e Linearmente ponderado.
                        Candle_number_for_signal - Filtra pelo número de velas para exibir o sinal, eliminando ruídos de mercado e sinais falsos. Após a confirmação do sinal, o sinal de entrada será exibido no número especificado de velas.
                        Maximum_bars - O número de velas com base nas quais os cálculos do indicador serão feitos.

                          CONFIGURAÇÕES DO ASSESSOR

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - Habilita ou desabilita a capacidade do consultor de abrir ordens do tipo COMPRA.
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - Habilita ou desabilita a capacidade do consultor de abrir ordens do tipo VENDA.
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - Quando a negociação terminar, você pode desabilitar esta função e então o consultor não poderá abrir novas ordens após as anteriores serem fechadas
                          Magic_number - O identificador principal das ordens do consultor
                          Comentários - Comentários sobre ordens abertas pelo consultor

                            CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÃO

                            Maximum_slippage_in_points - Deslizamento máximo permitido em pontos para abertura e fechamento de ordens
                            Spread_máximo_em_pontos - Spread máximo permitido para abertura de ordens. Medido em pontos.
                            Maximum_number_of_orders - Número máximo permitido de pedidos de um tipo

                              CONFIGURAÇÕES DE NOTIFICAÇÕES

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - Permite o envio de notificações para a versão mobile do terminal. As cartas são enviadas quando os pedidos são fechados.
                              Send_mails_when_closing_orders - Permite o envio de e-mails para o endereço de e-mail do usuário. Os e-mails são enviados quando os pedidos são fechados.
                              Send_alerts_when_closing_orders - Permite o envio de notificações pop-up no terminal do usuário. Os alertas são enviados quando os pedidos são fechados.

                              CONFIGURAÇÕES DO PAINEL

                              Show_panel_of_advisor - Mostrar ou ocultar o painel do consultor
                              Size_for_panel - Ajusta o tamanho do painel
                              Font_in_panels - Ajustar tamanho da fonte do painel
                              Buy_Lines_and_Text_Color - Cor das linhas para exibir o nível TakeProfit e marcar a próxima ordem de compra
                              Sell_Lines_and_Text_Color - Cor das linhas para exibir o nível TakeProfit e marcar a próxima ordem de venda


                              Produtos recomendados
                              Gold Digger Martingale Robot
                              Suriya Thammalungka
                              Experts
                              Gold Digger Martingale Robot is a fully automated scalping Expert Advisor based on Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo. Each entry point is calculated using an advanced entry filter based on Price Action by following the trend. Advantages Money management system. Indicators are Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo for filter sideway and scalping by following the trend. Easy to set up. Requirements Symbols: XAUUSD H4. Minimum deposit: $500. Leverage: 1:400-1:500. An
                              Smart win mcp expert
                              PAVEL KARAKULOV
                              5 (1)
                              Experts
                              Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
                              Magic Grid
                              Aliaksandr Charkes
                              4.52 (29)
                              Experts
                              Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
                              FREE
                              EU Seeker
                              Yuri Tikhonov
                              Experts
                              Uses 1 trend search strategy by MA, if CCI and WPR are in the desired overbought / oversold range and the price is at a specified distance from MA, then it executes a trade in the direction of the trend. Always uses take-profit and stop-loss, which provide protection of the deposit in case of adverse developments in the market situation. The Expert Advisor does not use dangerous trading methods that can destroy a deposit: grids, martingale, locking, holding without stops. Optimized for EURUSD ti
                              JBSar EA Robot
                              Jordanilo Sarili
                              Experts
                              PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
                              SuperTrend
                              Evgeniy Zhdan
                              2.5 (2)
                              Experts
                              The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
                              PairsTrading
                              Evgenii Kuznetsov
                              3.67 (9)
                              Experts
                              The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
                              Moving Average Crossover EA
                              Genesis Hafalla
                              5 (1)
                              Experts
                              How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
                              Aussie Precision MT4
                              Kaloyan Ivanov
                              Experts
                              Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision   é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com al
                              Parabolic Sar Advisor Pro
                              Alexander Nikolaev
                              Experts
                              The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
                              Gold Crasher
                              Hong Ling Mu
                              Experts
                              <Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
                              PipFinite EA Breakout EDGE
                              Karlo Wilson Vendiola
                              5 (5)
                              Experts
                              The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
                              ST Day
                              Steve Zoeger
                              Experts
                              This EA is created to work on all Time Frames and all Currency Pairs. The Robot is based on one standard Indicator.No other Indicator required. Different settings possible SL and TP Trailing Stop Martingale The Ea is very good for longterm Growth Works best on higher Time Frames as there will be more data collected. It works as well on cent accounts. I wish everyone who purchases the EA maximum sucess and good trading results Please trade carefully and responsibly. Thank you and Happy trading
                              Impuls Pro MT4
                              Sergey Batudayev
                              5 (2)
                              Experts
                              A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai n
                              EA Fractals
                              Amin Rusli
                              Experts
                              This EA successfully opposes the Fractal below then OP BUY otherwise if the new Fractal appears above then OP SELL Flat movement is very good for work. PARAMETERS Lots : Lots / volume orders TakeProfit : Take Profit Point if zero = No Take Profit StopLoss : Stop Loss Point if zero = No stoploss TF : Time Frame Fractals AutoStopLoss : If true , then StopLoss will be created automatically on High / Low Fractals These EA fractals are simple EAs, it might be suitable to be tested on a currency pa
                              Secgo Expert
                              Samsul Anwar
                              Experts
                              Secgo Expert is a fully automated Expert Advisor designed for Traders. This Expert Advisor uses several indicators (RSI and Moving Average). Pair recommendations for EA use EURUSD . This Expert Advisor trades on any Time Frame. The system is ready-to-use with the setup is simple,with simple optimization on Take Profit, Stop Loss, and Trailing. Please use a good broker with low spread and low stop level Parameters Magic  = magic number to identify the order's mode for the EA. OrderCmt = used
                              Night Rocker EA
                              Sergey Sobakin
                              1 (1)
                              Experts
                              Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
                              Forest
                              Vadim Podoprigora
                              Experts
                              Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
                              Gold Buy Trader
                              George Aguilor
                              Experts
                              Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 is a professional Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) and other major instruments with a refined buy-grid strategy. It combines oversold stochastic entries with an optional one-cycle sell mode, offering flexibility for both trending and ranging markets. This version has been carefully optimized to meet strict MQL5 validation standards, ensuring smooth execution, stable performance, and compatibility across brokers. Key Features Buy-grid entry
                              Bear vs Bull EA MT4
                              Nguyen Nghiem Duy
                              Experts
                              Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
                              ShinZuka
                              Muhammad Asyraf Bin Mohamad
                              Experts
                              Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
                              Black Wolf MT4
                              Mike Pascal Plavonil
                              1 (1)
                              Experts
                              EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
                              The intersection of moving averages
                              Kseniia Tretiakova
                              Experts
                              The trading bot trades according to the "Moving Averages Cross" strategy. The entry parameter is the crossing of the fast moving average (with a shorter period) and the slow moving average (with a longer period) from top to bottom. The stop loss is set at the previous peak when selling. The take profit is set based on the stop loss value. The trend is filtered using the third moving average.
                              TrendLines And Volumes
                              Alexander Nikolaev
                              Experts
                              This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
                              LinReg EurUsd H1
                              Marek Kupka
                              Experts
                              This EA has been developed, tested and traded live on EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  LINEAR REGRESSION indicator.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with ATR STOP LOSS and FIXED TAKE PROFIT.   To catch more profits there are also a BREAKEVEN and  TRAILING PROFIT  functions in the strategy.  EA has been backtested on more than
                              Moving Average Crossovers
                              Volodymyr Hrybachov
                              Experts
                              MOVING AVERAGE CROSSOVERS é um Expert Advisor para negociar nos cruzamentos de médias móveis. Os parâmetros têm nomes intuitivos e cada #MOVING AVERAGE é configurável individualmente. Esta estratégia é muito antiga e fácil de usar, ao mesmo tempo muito popular no mercado FOREX. Dá resultados muito bons quando o mercado está em tendência, durante grandes altos e baixos. Os pares mais voláteis são adequados para o trabalho: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD. Possui funções qu
                              Moving Average protec
                              Steve Zoeger
                              Experts
                              Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
                              Bella EA
                              Calvin Andile Mahlangu
                              Experts
                              BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The   BELLA EA   is a fully automated trading system designed to capture   price breakouts   at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a   built-in trailing stop   and   partial profit closure   logic, the EA helps secure gains whi
                              DJ30 Picsou
                              Julien Jean Bernard Lajardie
                              Experts
                              DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
                              Theranto V1
                              Hossein Davarynejad
                              5 (2)
                              Experts
                              /// Theranto V1 ///    Strategy basic on support and Resistance  and candle pattern also check the value of the market before open Price . Multicurrency Expert Can work on   All Forex Pairs   Best Pairs AUDCAD,GBPUSD ,AUDNZD,GBPNZD.NZDCHF,NZDCAD,EURNZD Shoot Trade All Trade have 60 pip SL Always Behind Market   Super Fast Scalper          URL Link   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml       This Expert Working Whit News analysis whit out the   URL  Link   can not see correc
                              Os compradores deste produto também adquirem
                              Quantum Emperor MT4
                              Bogdan Ion Puscasu
                              4.85 (172)
                              Experts
                              Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
                              Vortex Gold MT4
                              Stanislav Tomilov
                              5 (16)
                              Experts
                              Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
                              Aura Black Edition
                              Stanislav Tomilov
                              4.6 (20)
                              Experts
                              Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
                              AI Forex Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.6 (10)
                              Experts
                              AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
                              Goldex AI
                              Mateo Perez Perez
                              4.29 (28)
                              Experts
                              Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
                              Quantum King MT4
                              Bogdan Ion Puscasu
                              Experts
                              Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
                              Aura Neuron MT4
                              Stanislav Tomilov
                              4.58 (12)
                              Experts
                              Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
                              The Infinity EA MT4
                              Abhimanyu Hans
                              3.73 (30)
                              Experts
                              Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
                              Trend AI EA
                              Ramil Minniakhmetov
                              4.76 (41)
                              Experts
                              O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
                              Blox
                              Cence Jk Oizeijoozzisa
                              5 (2)
                              Experts
                              Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
                              HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
                              Martin Alejandro Bamonte
                              3.67 (3)
                              Experts
                              VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
                              XG Gold Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.32 (38)
                              Experts
                              The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
                              Javier Gold Scalper V2
                              Felipe Jose Costa Pereira
                              5 (2)
                              Experts
                              Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
                              AW Recovery EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.35 (85)
                              Experts
                              O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
                              Scalp Unscalp MT4
                              Connor Michael Woodson
                              3.5 (4)
                              Experts
                              Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
                              The Gold Reaper MT4
                              Profalgo Limited
                              4.58 (31)
                              Experts
                              PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
                              AlphaCore System MT4
                              Evgeniy Zhdan
                              5 (1)
                              Experts
                              AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
                              DCA CycleMax
                              Jin Sangun
                              Experts
                              Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
                              Theranto v3
                              Hossein Davarynejad
                              Experts
                              //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
                              SNeox AI
                              Anastasiya Morozova
                              Experts
                              SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
                              HFT Pass Prop Firm MT4
                              Lo Thi Mai Loan
                              5 (26)
                              Experts
                              Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
                              Fundamental Trader
                              Sara Sabaghi
                              4.82 (17)
                              Experts
                              Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
                              The Golden Way
                              Lin Lin Ma
                              Experts
                              O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
                              CyNera MT4
                              Svetlana Pawlowna Grosshans
                              2.81 (16)
                              Experts
                              CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
                              Kaufman Smart Regime EA
                              Davit Beridze
                              Experts
                              Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
                              AW Double Grids EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (8)
                              Experts
                              Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
                              KonokaSystemNEO
                              Nobuyoshi Murase
                              1 (1)
                              Experts
                              KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
                              Golden Mirage mt4
                              Michela Russo
                              Experts
                              Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
                              Titan AI 4All
                              Amirbehzad Eslami
                              Experts
                              Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
                              Infinity Trader EA
                              Lachezar Krastev
                              5 (15)
                              Experts
                              CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
                              Mais do autor
                              AW Recovery EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.18 (39)
                              Experts
                              O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir pe
                              AW Recovery EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.35 (85)
                              Experts
                              O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
                              AW Double Grids MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.88 (8)
                              Experts
                              Advisor AW Double Grids MT5   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT4 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
                              AW Double Grids EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (8)
                              Experts
                              Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
                              AW Classic MACD EA mt5
                              AW Trading Software Limited
                              3.33 (3)
                              Experts
                              Sistema de negociação totalmente automatizado. O indicador clássico é usado como sinais       MACD   , que combina um indicador de tendência com um oscilador para detectar pontos de entrada. Utiliza a média, a função de fechamento do primeiro e último pedido da cesta e a função de cálculo automático do lote. Possui um painel de informações avançado e três tipos de notificações. Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   Vantagens: Sistema de negociação totalm
                              AW Classic MACD EA
                              AW Trading Software Limited
                              3.5 (4)
                              Experts
                              Sistema de negociação totalmente automatizado. Um indicador clássico é usado como sinais       MACD   , que combina um indicador de tendência com um oscilador para detectar pontos de entrada. Utiliza a média, a função de fechar o primeiro e o último pedido da cesta e a função de cálculo automático do lote. Possui um painel avançado e três tipos de notificações. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Benefícios: Sistema de negociação totalmente automati
                              Trend Predictor EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.47 (15)
                              Experts
                              AW Trend Predictor EA - um Expert Advisor que negocia usando sinais indicadores de tendência AW Trend Predictor. Usa estratégias de indicadores TakeProfit e StopLoss. Pode usar filtragem de vários períodos de tempo. Tem um StopLoss ou StopLoss fixo calculado pelo indicador. O trabalho baseado no tempo e a média são funcionalmente possíveis. Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   Benefícios: Usa um StopLoss fixo ou um StopLoss dinâmico calculado pelo indicador com base na
                              AW Turtles Indicator MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.48 (27)
                              Indicadores
                              O indicador funciona de acordo com o sistema Turtle e classicamente assume um intervalo de tempo de 20 e 55 velas. Uma tendência é monitorada durante um determinado intervalo de tempo. A entrada é feita no momento da quebra do nível de suporte ou resistência. O sinal de saída é um rompimento de preço na direção oposta da tendência do mesmo intervalo de tempo. Vantagens: Instrumentos: pares de moedas, ações, commodities, índices, criptomoedas Prazo: Classicamente D1, também adequado para trabal
                              FREE
                              AW Trend Predictor MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.76 (54)
                              Indicadores
                              A combinação de níveis de tendência e quebra em um sistema. Um algoritmo de indicador avançado filtra o ruído do mercado, determina a tendência, os pontos de entrada e os possíveis níveis de saída. Os sinais indicadores são registrados em um módulo estatístico, que permite selecionar as ferramentas mais adequadas, mostrando a eficácia do histórico do sinal. O indicador calcula as marcas Take Profit e Stop Loss. Manual e instruções ->   AQUI   / versão MT4 ->   AQUI Como negociar com o indicador
                              AW Gold Trend Trading EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (2)
                              Experts
                              EA de tendências totalmente automatizado com estratégia ativa e sistema avançado de média. As ordens são abertas de acordo com um filtro de tendência usando osciladores para maior segurança do sinal. Tem uma configuração simples e clara. O EA é adequado para uso em quaisquer instrumentos e prazos Vantagens: Sistema automatizado com capacidade de adicionar pedidos manuais Algoritmo de recuperação de sobreposição ajustável Capacidade de negociar em uma ou ambas as direções Usa a média ao se mover
                              AW Trend Predictor
                              AW Trading Software Limited
                              4.62 (34)
                              Indicadores
                              A combinação de níveis de tendência e quebra em um sistema. Um algoritmo de indicador avançado filtra o ruído do mercado, determina a tendência, os pontos de entrada e os possíveis níveis de saída. Os sinais indicadores são registrados em um módulo estatístico, que permite selecionar as ferramentas mais adequadas, mostrando a eficácia do histórico do sinal. O indicador calcula as marcas Take Profit e Stop Loss. Manual e instrução ->   Aqui   / versão MT5 ->   Aqui Como negociar com o indicador:
                              AW Grids Maker MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.33 (3)
                              Utilitários
                              O "AW_Grids_Maker" é usado para construir grades a partir de ordens pendentes. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface de painel intuitiva. O programa constrói redes a partir de ordens STOP e LIMIT com o passo necessário, utilizando o multiplicador de volume de posição. Versão MT4 -> AQUI / Solução de problemas -> AQUI Vantagens: Utiliza pedidos pendentes de todos os tipos. Configuração simples e flexível. Um painel de utilidades multifuncional e com design ele
                              AW Momentum EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              Experts
                              Sistema de negociação totalmente automatizado. Trabalhe na direção do movimento do preço atual. A quebra dos níveis do indicador Momentum na direção da continuação do movimento do preço é usada como sinal. Ele utiliza a média em sua negociação, bem como a função de fechar a primeira e a última ordem da cesta. Possui um painel avançado e três tipos de notificações. Solução de problemas ->   AQUI   / Versão MT4 ->   AQUI   / Instrução   ->   AQUI     Benefícios: Filtragem avançada de pedidos de
                              AW Super Trend MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.83 (6)
                              Indicadores
                              AW Super Trend - Este é um dos indicadores de tendência clássicos mais populares. Possui uma configuração simples, permite trabalhar não apenas com a tendência, mas também exibe o nível de stop loss, que é calculado por este indicador. Benefícios: Instrumentos:       Pares de moedas   , ações, commodities, índices, criptomoedas. Prazo: М15 e superior. Tempo de negociação: 24 horas por dia. Mostra a direção da tendência atual. Calcula o stop loss. Pode ser usado ao trabalhar com negociação. Trê
                              FREE
                              AW Classic MACD MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.7 (30)
                              Indicadores
                              Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
                              FREE
                              AW Workpad MT5
                              AW Trading Software Limited
                              Utilitários
                              O AW Workpad é um painel de controle de negociação multifuncional projetado para negociação manual e semiautomática. Ele permite gerenciar pedidos pendentes, posições de mercado, fornece uma ampla gama de dados estatísticos, bem como uma análise multiperíodo de um grupo de indicadores clássicos. O utilitário é representado por cinco guias:   Positions, Pending, Close, Indicators, Info .   Cada guia possui seu próprio grupo de funções para processamento de pedidos ou informações sobre a situação
                              AW Breakout Catcher EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              Experts
                              Negociação do consultor no indicador sinaliza o AW Breakout Catcher, trabalhando no rompimento da estratégia dos níveis de suporte e resistência dinâmicos. As ordens fixaram StopLoss e TakeProfit. Opcionalmente, pode usar a média. Tem a capacidade de trabalhar em um período de tempo selecionado e três tipos de notificações. Vantagens: Funciona em todos os tipos de instrumentos de negociação e em qualquer período de tempo Tem a função de trabalhar no tempo, limitando o deslizamento e o spread má
                              AW Turtles Indicator
                              AW Trading Software Limited
                              4.62 (13)
                              Indicadores
                              O indicador funciona de acordo com o sistema Turtle e classicamente assume um intervalo de tempo de 20 e 55 velas. Uma tendência é monitorada durante um determinado intervalo de tempo. A entrada é feita no momento da quebra do nível de suporte ou resistência. O sinal de saída é um rompimento de preço na direção oposta da tendência do mesmo intervalo de tempo. Vantagens: Instrumentos: pares de moedas, ações, commodities, índices, criptomoedas Prazo: Classicamente D1, também adequado para trabal
                              FREE
                              AW Grids Maker
                              AW Trading Software Limited
                              4.33 (3)
                              Utilitários
                              O "AW_Grids_Maker" é usado para construir grades a partir de ordens pendentes. O utilitário é universal, possui configurações flexíveis e uma interface de painel intuitiva. O programa constrói redes a partir de ordens STOP e LIMIT com o passo necessário, utilizando o multiplicador de volume de posição. Versão MT5 -> AQUI / Solução de problemas -> AQUI Vantagens: Utiliza pedidos pendentes de todos os tipos. Configuração simples e flexível. Um painel de utilidades multifuncional e com design ele
                              AW Prime Oscillator MT5
                              AW Trading Software Limited
                              Indicadores
                              Uma combinação de dois osciladores. O primeiro exibe os pontos de entrada, o segundo mostra a tendência atual. O indicador pode exibir sinais do oscilador por meio de setas em dois modos, todos os sinais do oscilador rápido ou sinais apenas na direção da tendência atual. Possui painel multi-timeframe e três tipos de notificações de sinal. Benefícios: Adequado para negociação diurna e de scalping Filtragem de tendências Configuração simples e sensível Painel multiperíodo Adequado para integração
                              RoundLock EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              Experts
                              O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
                              AW Trend Predictor EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (2)
                              Experts
                              AW Trend Predictor EA - um Expert Advisor que negocia usando sinais indicadores de tendência AW Trend Predictor. Usa estratégias de indicadores TakeProfit e StopLoss. Pode usar filtragem de vários períodos de tempo. Tem um StopLoss ou StopLoss fixo calculado pelo indicador. O trabalho baseado no tempo e a média são funcionalmente possíveis. Instrução e descrição ->   AQUI   / versão MT4 ->   AQUI Benefícios: Usa um StopLoss fixo ou um StopLoss dinâmico calculado pelo indicador com base na vola
                              AW Super Trend
                              AW Trading Software Limited
                              3.67 (3)
                              Indicadores
                              AW Super Trend - Este é um dos indicadores de tendência clássicos mais populares. Possui uma configuração simples, permite trabalhar não apenas com a tendência, mas também exibe o nível de stop loss, que é calculado por este indicador. Benefícios: Instrumentos:       Pares de moedas   , ações, commodities, índices, criptomoedas. Prazo: М15 e superior. Tempo de negociação: 24 horas por dia. Mostra a direção da tendência atual. Calcula o stop loss. Pode ser usado ao trabalhar com negociação. Trê
                              FREE
                              AW Smart Grids MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              Experts
                              O EA negocia com retornos de preço à média após a conclusão de saltos impulsivos do MA com um longo período. Pode usar a média, se necessário. Possui um painel avançado e todos os tipos de notificações. Resolução de problemas ->   AQUI   / versão MT4 ->   AQUI Benefícios: Filtragem avançada de pedidos de cesta Sistema de negociação totalmente automatizado, com a capacidade de adicionar ordens manuais Configuração fácil e interface de painel intuitiva Potencial de negociação poderoso e configura
                              Shepherd Safety EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.92 (13)
                              Utilitários
                              The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
                              AW Three MA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (2)
                              Experts
                              Um Expert Advisor que negocia na interseção de duas médias móveis usa a terceira média móvel para filtrar a direção da tendência atual. Possui configurações de entrada flexíveis, mas ao mesmo tempo simples. Resolução de problemas ->   AQUI   / versão MT4 ->   AQUI   / Instrução   ->       AQUI     Benefícios: Configuração fácil e intuitiva Adequado para qualquer tipo de instrumento e qualquer período de tempo Tem três tipos de notificações Sistema plugável de sobreposição da primeira ordem pela
                              AW Classic MACD
                              AW Trading Software Limited
                              4.8 (5)
                              Indicadores
                              Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
                              FREE
                              AW RSI based EA
                              AW Trading Software Limited
                              5 (4)
                              Experts
                              O EA negocia com retornos de preço de condições de sobrevenda ou sobrecompra, abre posições quando os sinais são recebidos do oscilador RSI. O sistema tem muitos cenários e configuração flexível. Usa a média, a função de fechar o primeiro e o último pedido de cesta e a função de cálculo automático de lote. Possui um painel avançado e três tipos de notificações. Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   Vantagens: Configuração fácil e interface de painel int
                              AW Breakout Catcher MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (8)
                              Indicadores
                              Detalhamento dos níveis de preços, estatísticas avançadas, cálculo de TakeProfit e 3 tipos de notificações. Benefícios: Não redesenhe seus resultados Sinal estritamente no final da vela Algoritmo de filtragem de falha falsa Vai bem com qualquer estratégia de tendências. Funciona em todas as ferramentas e séries temporais Manual e instruções ->   AQUI   / Resolução de problemas ->   AQUI   / versão MT4 ->   AQUI Como negociar com o indicador Negociar com o AW Breakout Catcher em apenas três etap
                              AW Close By Total Profit
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              Utilitários
                              This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
                              Filtro:
                              Sem comentários
                              Responder ao comentário