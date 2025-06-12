AW Heiken Ashi EA
- Experts
- AW Trading Software Limited
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Consulente automatico multifunzionale, che opera sui segnali dell'indicatore di tendenza AW Heiken Ashi. Con impostazioni avanzate e flessibili per la gestione di rischi, volumi, logica di ingresso e supporto delle posizioni. Se necessario, utilizza la media, livelli di TakeProfit e StopLoss regolabili, funzione di sovrapposizione integrata e passaggio dinamico tra gli ordini.
Funzioni principali: Utilizzo dell'indicatore AW Heiken Ashi : l'advisor apre automaticamente le negoziazioni al cambio di direzione del segnale dell'indicatore. Tutti i parametri dell'indicatore (periodo, filtri, ecc.) vengono impostati direttamente nelle impostazioni dell'advisor.
Vantaggi:
- I segnali indicatori (periodo, filtraggio, ecc.) vengono modificati nelle impostazioni del consulente,
- Robot di trading completamente automatizzato, con una strategia completa,
- Adatto a tutti i timeframe e simboli (in modo ottimale - M15 e superiori),
- Impostazioni flessibili e intuitive, con un comodo pannello sul grafico.
Impostazioni di input:
IMPOSTAZIONI PRINCIPALI
Size_of_the_first_order - Variabile che definisce la dimensione del primo ordine
Enable_Autolot_calculation - Questa funzione consente di salvare le impostazioni di rischio quando si modifica il deposito
Autolot_deposit_per_0.01_lots - Importo del deposito per ogni 0,01 quando si utilizza Autolot
Maximum_size_of_orders - Volume massimo per un ordine, misurato in lotti
IMPOSTAZIONI TAKE PROFITTake_Profit - L'entità del Take Profit virtuale. Viene calcolata per il gruppo di ordini corrente a partire dal prezzo di pareggio, misurata in punti.
Overlap_Recovery_Algorithm - Utilizza la sovrapposizione del primo ordine con l'ultimo, aiuta a chiudere più velocemente parte della posizione
Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Utilizza la sovrapposizione dopo un numero specificato di ordini aperti
IMPOSTAZIONI STOP LOSS
Use_StopLoss - Abilita o disabilita la funzione stop loss.
StopLoss_in_points_(0-not_used) - Inserisci il valore dello stop loss in punti. Per i panieri di ordini, viene calcolato a partire dal prezzo di pareggio, per i singoli ordini a partire dal prezzo di apertura.
IMPOSTAZIONI MEDIA
Moltiplicatore_per_dimensione_ordini - Ogni ordine successivo aperto dal consulente nel paniere degli ordini sarà maggiore del precedente di questo coefficiente
Fixed_Step - Variabile che controlla il passaggio tra gli ordini, misurato in punti
Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Utilizza il passaggio dinamico per ogni ordine successivo dopo il numero di ordini specificato
Multiplier_for_Dynamic_Step - Inserisci il moltiplicatore per il passo dinamico
SEGNALI
_Periodo_ - Il periodo dell'indicatore: più è grande, meno sensibili sono i segnali dell'indicatore. (Più è grande, meno sensibili sono i segnali dell'indicatore. Più è piccolo, più sensibili sono i segnali dell'indicatore).
Smoothing_type - Il tipo di smoothing delle candele indicatrici influisce sulla fluidità della visualizzazione, sulla velocità di reazione ai cambiamenti di mercato e sul numero di falsi segnali. Può essere selezionato tra quattro opzioni: Semplice, Smoothed, Esponenziale, Linear-weighted.
Candle_number_for_signal - Filtra in base al numero di candele per visualizzare il segnale, per escludere il rumore di mercato e i falsi segnali. Dopo la conferma del segnale, il segnale di ingresso verrà visualizzato sul numero di candele specificato.
Maximum_bars - Numero di candele sulla base delle quali verranno effettuati i calcoli dell'indicatore.
IMPOSTAZIONI DEL CONSULENTE
Allow_to_open_OP_BUY_orders - Abilita o disabilita la capacità del consulente di aprire ordini di tipo ACQUISTO.
Allow_to_open_OP_SELL_orders - Abilita o disabilita la capacità del consulente di aprire ordini di tipo VENDI.
Consenti_di_aprire_nuovi_ordini_dopo_la_chiusura - Una volta terminata la negoziazione, è possibile disattivare questa funzione e il consulente non sarà in grado di aprire nuovi ordini dopo la chiusura di quelli precedenti.
Magic_number - L'identificatore principale degli ordini del consulente
Commenti - Commenti sugli ordini aperti dal consulente
IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE
Maximum_slippage_in_points - Slittamento massimo consentito in punti per l'apertura e la chiusura degli ordini
Spread_massimo_in_punti - Spread massimo consentito per l'apertura degli ordini. Misurato in punti
Maximum_number_of_orders - Numero massimo consentito di ordini di un tipo
IMPOSTAZIONI NOTIFICHE
Invia_notifiche_push_alla_chiusura_degli_ordini - Consente l'invio di notifiche alla versione mobile del terminale. Le lettere vengono inviate alla chiusura degli ordini.
Send_mails_when_closing_orders - Consente l'invio di email all'indirizzo email dell'utente. Le email vengono inviate quando gli ordini vengono chiusi.
Invia avvisi alla chiusura degli ordini: consente l'invio di notifiche pop-up sul terminale dell'utente. Gli avvisi vengono inviati alla chiusura degli ordini.
IMPOSTAZIONI DEL PANNELLO
Show_panel_of_advisor - Mostra o nascondi il pannello del consulente
Size_for_panel - Regola la dimensione del pannello
Font_in_panels - Regola la dimensione del carattere del pannello
Buy_Lines_and_Text_Color - Colore delle linee per visualizzare il livello TakeProfit e contrassegnare il successivo ordine di acquisto
Sell_Lines_and_Text_Color - Colore delle linee per visualizzare il livello TakeProfit e contrassegnare il successivo ordine di vendita