AW Heiken Ashi EA

多功能自动化交易顾问，基于趋势指标 AW Heiken Ashi 的信号进行操作。提供先进灵活的设置，用于管理风险、交易量、入场逻辑和持仓支持。如有需要，它可使用平均线、可调整的止盈和止损水平、内置重叠功能以及订单之间的动态步长。

AW Heiken Ashi 指标 -点击此处/ MT5 版顾问 - 点击此处

主要功能：

使用 AW Heiken Ashi 指标-当指标信号方向发生变化时，顾问会自动开启交易。所有指标参数（周期、过滤等）均可直接在顾问设置中设置。
    自动交易量计算（自动交易量） - 能够使用固定交易量进行交易或使用与存款规模挂钩的自动交易量。
      TP / SL（止盈/止损） -支持：虚拟 TP（以点为单位），根据一组订单的盈亏平衡点计算。SL 为单个订单（从开盘价开始），针对订单网格；SL — 根据同一方向的整个订单组的盈亏平衡点计算。
        订单之间的动态步长-顾问根据趋势开立第一笔订单。然后，两笔订单之间的步长：可以是固定的，也可以是动态的——在指定数量的订单后使用步长乘数（例如，用于控制平均交易的力度）。
          篮子订单的交易量倍增 - 在篮子中开设新订单时可选增加交易手数。
            重叠 - 将第一个订单与最后一个订单重叠的功能，在某些情况下，当利润不足以关闭篮子中的所有订单时，只会关闭两个订单（第一个和最后一个）。
              方向过滤 - 您可以禁用买入或卖出方向，以便仅在一个方向上进行交易（方便手动控制趋势或新闻背景）。
                通知 - 当仓位关闭时，顾问会发送警报/通知（可以禁用）。
                  内置控制面板 - 图表上的信息面板：当前交易、亏损、利润、快速手动关闭买入或卖出方向的按钮。

                    优点：

                    • 指标信号（周期、过滤等）在顾问设置中编辑，
                    • 全自动交易机器人，拥有完整的策略，
                    • 适用于所有时间范围和符号（最佳 - M15 及更高），
                    • 灵活、直观的设置，图表上有便捷的面板。

                        输入设置：

                        主要设置

                        Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量
                        Enable_Autolot_calculation - 此功能允许您在更改存款时保存风险设置
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - 使用自动抽奖时每 0.01 的存款金额
                        Maximum_size_of_orders - 一个订单的最大交易量，以手数为单位

                        获利设置

                        止盈 - 虚拟止盈的大小。它是根据当前订单组的盈亏平衡价格计算得出的，以点数为单位。

                        Overlap_Recovery_Algorithm - 使用第一个订单与最后一个订单的重叠，有助于更快地关闭部分仓位
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - 在指定数量的未结订单后使用重叠

                        止损设置

                        Use_StopLoss-启用或禁用止损功能。
                        StopLoss_in_points_(0-not_used) - 输入止损点值。对于订单组合，止损点值根据盈亏平衡价计算；对于单个订单，止损点值根据开盘价计算。

                        平均设置

                        Multiplier_for_size_of_orders - 顾问在订单篮中开立的每个后续订单都将比前一个订单大该系数
                        Fixed_Step - 控制订单之间步长的变量，以点为单位
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - 在指定数量的订单之后，对每个后续订单使用动态步骤
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - 输入动态步骤的乘数

                        信号

                        _周期_ - 指标周期，周期越大，指标信号越不敏感。（周期越大，指标信号越不敏感；周期越小，指标信号越敏感）。
                        Smoothing_type - 指标烛台的平滑类型，影响显示的平滑度、对市场变化的反应速度以及错误信号的数量。有四个选项可供选择：简单、平滑、指数、线性加权。
                        Candle_number_for_signal - 根据显示信号的蜡烛数量进行过滤，以滤除市场噪音和虚假信号。信号确认后，入场信号将显示在指定数量的蜡烛上。
                        Maximum_bars-指标计算所依据的蜡烛数量。

                          顾问设置

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - 启用或禁用顾问打开买入类型订单的能力。
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - 启用或禁用顾问打开卖出类型订单的能力。
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - 交易完成后，您可以禁用此功能，顾问将无法在之前的订单关闭后打开新订单
                          Magic_number - 顾问订单的主要标识符
                          评论 - 对顾问开立的订单的评论

                            保护设置

                            Maximum_slippage_in_points - 开仓和平仓订单允许的最大滑点数
                            Maximum_spread_in_points - 开仓订单允许的最大点差。以点为单位
                            Maximum_number_of_orders - 同一类型订单的最大允许数量

                              通知设置

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - 允许向终端的移动版本发送通知。订单关闭时会发送通知
                              Send_mails_when_closing_orders - 允许向用户的电子邮件地址发送电子邮件。订单关闭时发送电子邮件
                              Send_alerts_when_closing_orders - 允许在用户终端发送弹窗通知。订单关闭时会发送警报

                              面板设置

                              Show_panel_of_advisor - 显示或隐藏顾问面板
                              Size_for_panel - 调整面板的大小
                              Font_in_panels - 调整面板字体大小
                              Buy_Lines_and_Text_Color - 显示获利水平和标记下一个买入订单的线条颜色
                              Sell_Lines_and_Text_Color - 显示获利水平和标记下一个卖单的线条颜色


                              推荐产品
                              Gold Digger Martingale Robot
                              Suriya Thammalungka
                              专家
                              Gold Digger Martingale Robot is a fully automated scalping Expert Advisor based on Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo. Each entry point is calculated using an advanced entry filter based on Price Action by following the trend. Advantages Money management system. Indicators are Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo for filter sideway and scalping by following the trend. Easy to set up. Requirements Symbols: XAUUSD H4. Minimum deposit: $500. Leverage: 1:400-1:500. An
                              Smart win mcp expert
                              PAVEL KARAKULOV
                              5 (1)
                              专家
                              Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
                              Magic Grid
                              Aliaksandr Charkes
                              4.52 (29)
                              专家
                              Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
                              FREE
                              EU Seeker
                              Yuri Tikhonov
                              专家
                              Uses 1 trend search strategy by MA, if CCI and WPR are in the desired overbought / oversold range and the price is at a specified distance from MA, then it executes a trade in the direction of the trend. Always uses take-profit and stop-loss, which provide protection of the deposit in case of adverse developments in the market situation. The Expert Advisor does not use dangerous trading methods that can destroy a deposit: grids, martingale, locking, holding without stops. Optimized for EURUSD ti
                              JBSar EA Robot
                              Jordanilo Sarili
                              专家
                              PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
                              SuperTrend
                              Evgeniy Zhdan
                              2.5 (2)
                              专家
                              The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
                              PairsTrading
                              Evgenii Kuznetsov
                              3.67 (9)
                              专家
                              The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
                              Moving Average Crossover EA
                              Genesis Hafalla
                              5 (1)
                              专家
                              How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
                              Aussie Precision MT4
                              Kaloyan Ivanov
                              专家
                              新增了更改手数大小的功能，并使EA达到最低价格。如果您购买，将获得支持和未来的更新。请支持其发展。 该EA即装即用。 AussiePrecision   是一款适用于 MetaTrader 5 的时间敏感型智能交易系统（EA），专为 AUD/USD 货币对设计。 它可在预设的、可控的时间点执行交易，非常适合希望根据时间自动精确入场的交易者使用。 所有基于时间的操作均与用户指定的 UTC 时区偏差同步，以实现稳定而精准的调度。 该EA无需持续监控，完全自动运行。 如有任何设置问题或需要定制功能，欢迎随时与我联系。 由于这是一个免费的EA，如果您下载了它，请加我为好友，这样我可以提供必要的支持与帮助。 For any setup questions or customization requests, feel free to contact me directly. As this is a free EA, if you download it, please send me a friend request. This way I can offer support and moni
                              Parabolic Sar Advisor Pro
                              Alexander Nikolaev
                              专家
                              The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
                              Gold Crasher
                              Hong Ling Mu
                              专家
                              <Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
                              PipFinite EA Breakout EDGE
                              Karlo Wilson Vendiola
                              5 (5)
                              专家
                              The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
                              ST Day
                              Steve Zoeger
                              专家
                              This EA is created to work on all Time Frames and all Currency Pairs. The Robot is based on one standard Indicator.No other Indicator required. Different settings possible SL and TP Trailing Stop Martingale The Ea is very good for longterm Growth Works best on higher Time Frames as there will be more data collected. It works as well on cent accounts. I wish everyone who purchases the EA maximum sucess and good trading results Please trade carefully and responsibly. Thank you and Happy trading
                              Impuls Pro MT4
                              Sergey Batudayev
                              5 (2)
                              专家
                              EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对
                              EA Fractals
                              Amin Rusli
                              专家
                              This EA successfully opposes the Fractal below then OP BUY otherwise if the new Fractal appears above then OP SELL Flat movement is very good for work. PARAMETERS Lots : Lots / volume orders TakeProfit : Take Profit Point if zero = No Take Profit StopLoss : Stop Loss Point if zero = No stoploss TF : Time Frame Fractals AutoStopLoss : If true , then StopLoss will be created automatically on High / Low Fractals These EA fractals are simple EAs, it might be suitable to be tested on a currency pa
                              Secgo Expert
                              Samsul Anwar
                              专家
                              Secgo Expert is a fully automated Expert Advisor designed for Traders. This Expert Advisor uses several indicators (RSI and Moving Average). Pair recommendations for EA use EURUSD . This Expert Advisor trades on any Time Frame. The system is ready-to-use with the setup is simple,with simple optimization on Take Profit, Stop Loss, and Trailing. Please use a good broker with low spread and low stop level Parameters Magic  = magic number to identify the order's mode for the EA. OrderCmt = used
                              Night Rocker EA
                              Sergey Sobakin
                              1 (1)
                              专家
                              Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
                              Forest
                              Vadim Podoprigora
                              专家
                              Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
                              Gold Buy Trader
                              George Aguilor
                              专家
                              Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 is a professional Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) and other major instruments with a refined buy-grid strategy. It combines oversold stochastic entries with an optional one-cycle sell mode, offering flexibility for both trending and ranging markets. This version has been carefully optimized to meet strict MQL5 validation standards, ensuring smooth execution, stable performance, and compatibility across brokers. Key Features Buy-grid entry
                              Bear vs Bull EA MT4
                              Nguyen Nghiem Duy
                              专家
                              Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
                              ShinZuka
                              Muhammad Asyraf Bin Mohamad
                              专家
                              Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
                              Black Wolf MT4
                              Mike Pascal Plavonil
                              1 (1)
                              专家
                              EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
                              The intersection of moving averages
                              Kseniia Tretiakova
                              专家
                              The trading bot trades according to the "Moving Averages Cross" strategy. The entry parameter is the crossing of the fast moving average (with a shorter period) and the slow moving average (with a longer period) from top to bottom. The stop loss is set at the previous peak when selling. The take profit is set based on the stop loss value. The trend is filtered using the third moving average.
                              TrendLines And Volumes
                              Alexander Nikolaev
                              专家
                              This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
                              LinReg EurUsd H1
                              Marek Kupka
                              专家
                              This EA has been developed, tested and traded live on EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  LINEAR REGRESSION indicator.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with ATR STOP LOSS and FIXED TAKE PROFIT.   To catch more profits there are also a BREAKEVEN and  TRAILING PROFIT  functions in the strategy.  EA has been backtested on more than
                              Moving Average Crossovers
                              Volodymyr Hrybachov
                              专家
                              MOVING AVERAGE CROSSOVERS 是一個智能交易系統，用於在移動平均線的交叉點進行交易。參數具有直觀的名稱，每個#MOVING AVERAGE 均可單獨配置。這種策略非常古老且易於使用，同時在外匯市場上非常流行。當市場處於趨勢、大起大落時，它會給出非常好的結果。波動最大的貨幣對適合工作：GBPUSD、USDCAD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD。具有將交易提升到新水平的功能。 建議： 在使用真錢之前，在美分交易賬戶上以最小的風險測試顧問； 最波動的貨幣對適合工作：GBPUSD、USDCAD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD。 最低存款 - 每 0.01 手 200 美元； 好處： 有倉位盈虧平衡功能； 從 1 點開始的虛擬追踪止損； 虛擬止損和止盈可以設置為點數或餘額的百分比； 即使在弱 PC 上也能快速優化參數； 用於打開新訂單的先進系統。 選項： OPENING_POSITIONS - 選擇要開倉的位置； FASTER_MA - 快速移動週期； FASTER_MA_METHOD -
                              Moving Average protec
                              Steve Zoeger
                              专家
                              Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
                              Bella EA
                              Calvin Andile Mahlangu
                              专家
                              BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The   BELLA EA   is a fully automated trading system designed to capture   price breakouts   at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a   built-in trailing stop   and   partial profit closure   logic, the EA helps secure gains whi
                              DJ30 Picsou
                              Julien Jean Bernard Lajardie
                              专家
                              DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
                              Theranto V1
                              Hossein Davarynejad
                              5 (2)
                              专家
                              /// Theranto V1 ///    Strategy basic on support and Resistance  and candle pattern also check the value of the market before open Price . Multicurrency Expert Can work on   All Forex Pairs   Best Pairs AUDCAD,GBPUSD ,AUDNZD,GBPNZD.NZDCHF,NZDCAD,EURNZD Shoot Trade All Trade have 60 pip SL Always Behind Market   Super Fast Scalper          URL Link   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml       This Expert Working Whit News analysis whit out the   URL  Link   can not see correc
                              该产品的买家也购买
                              Vortex Gold MT4
                              Stanislav Tomilov
                              5 (16)
                              专家
                              Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
                              Quantum Emperor MT4
                              Bogdan Ion Puscasu
                              4.85 (172)
                              专家
                              介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
                              Aura Black Edition
                              Stanislav Tomilov
                              4.6 (20)
                              专家
                              Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
                              Aura Neuron MT4
                              Stanislav Tomilov
                              4.58 (12)
                              专家
                              Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
                              AI Forex Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.6 (10)
                              专家
                              AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
                              Goldex AI
                              Mateo Perez Perez
                              4.29 (28)
                              专家
                              Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
                              Quantum King MT4
                              Bogdan Ion Puscasu
                              专家
                              量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
                              XG Gold Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.32 (38)
                              专家
                              The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
                              The Infinity EA MT4
                              Abhimanyu Hans
                              3.73 (30)
                              专家
                              ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
                              Trend AI EA
                              Ramil Minniakhmetov
                              4.85 (40)
                              专家
                              Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
                              AW Recovery EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.35 (85)
                              专家
                              智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
                              Scalp Unscalp MT4
                              Connor Michael Woodson
                              3.5 (4)
                              专家
                              Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
                              Golden Mirage mt4
                              Michela Russo
                              专家
                              Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
                              The Gold Reaper MT4
                              Profalgo Limited
                              4.58 (31)
                              专家
                              道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
                              AlphaCore System MT4
                              Evgeniy Zhdan
                              5 (1)
                              专家
                              AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
                              DCA CycleMax
                              Jin Sangun
                              专家
                              DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
                              The Golden Way
                              Lin Lin Ma
                              专家
                              The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
                              Fundamental Trader
                              Sara Sabaghi
                              4.82 (17)
                              专家
                              Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
                              HFT Prop Firm EA
                              Dilwyn Tng
                              4.97 (632)
                              专家
                              HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
                              Javier Gold Scalper V2
                              Felipe Jose Costa Pereira
                              5 (2)
                              专家
                              Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
                              HFT Pass Prop Firm MT4
                              Lo Thi Mai Loan
                              5 (26)
                              专家
                              24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
                              SNeox AI
                              Anastasiya Morozova
                              专家
                              SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
                              GoldMiner mt4 pro
                              Van Hoa Nguyen
                              专家
                              GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
                              CyNera MT4
                              Svetlana Pawlowna Grosshans
                              2.81 (16)
                              专家
                              CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
                              AW Double Grids EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (8)
                              专家
                              AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
                              KonokaSystemNEO
                              Nobuyoshi Murase
                              1 (1)
                              专家
                              KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
                              DS Gold Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.1 (10)
                              专家
                              Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
                              Infinity Trader EA
                              Lachezar Krastev
                              5 (15)
                              专家
                              CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
                              ThraeX
                              Vasile Verdes
                              3.6 (5)
                              专家
                              ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
                              Gold Zenith mt4
                              Marina Arkhipova
                              5 (1)
                              专家
                              Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
                              作者的更多信息
                              AW Recovery EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.18 (39)
                              专家
                              智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT4 版本 ->   这里
                              AW Recovery EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.35 (85)
                              专家
                              智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
                              AW Double Grids MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.88 (8)
                              专家
                              Advisor AW Double Grids MT5   - 是一款激进的全自动网格顾问，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行双向工作，增加一个方向的交易量。内置自动手数计算、增加持仓量的各种变化以及其他功能。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 A
                              AW Double Grids EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (8)
                              专家
                              AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
                              AW Classic MACD EA
                              AW Trading Software Limited
                              3.5 (4)
                              专家
                              全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓：     - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - V
                              AW Classic MACD EA mt5
                              AW Trading Software Limited
                              3.33 (3)
                              专家
                              全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓： - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - Volume
                              AW Trend Predictor MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.76 (54)
                              指标
                              一个系统中趋势和故障水平的组合。先进的指标算法过滤市场噪音，确定趋势、进入点以及可能的退出水平。指标信号记录在统计模块中，您可以选择最合适的工具，显示信号历史的有效性。该指标计算获利和止损标记。 手册和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易： 使用趋势预测器进行交易只需三个简单的步骤： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略三：在趋势反转时平仓 好处： 从不重绘结果，信号严格位于蜡烛收盘时 它可以在顾问中使用 获利和止损标记 对交易策略或独立策略的重要补充 市场噪音过滤算法 适用于任何工具 统计模块： 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2
                              Trend Predictor EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.47 (15)
                              专家
                              AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new sign
                              AW Turtles Indicator MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.48 (27)
                              指标
                              该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本中有
                              FREE
                              AW Gold Trend Trading EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (2)
                              专家
                              具有主动策略和先进平均系统的全自动趋势 EA。订单根据使用振荡器的趋势过滤器打开，以提高信号安全性。有一个简单而清晰的设置。 EA 适用于任何工具和时间框架 优点： 能够添加手动订单的自动化系统 可调重叠恢复算法 能够在一个或两个方向进行交易 在相反方向移动时使用平均 可插拔自动体积计算 调整趋势指标的时间范围 内置发送所有类型通知的能力 MT4 版本 ->   这里 / 问题解决 ->   这里 输入变量： MAIN SETTING Size of the first order - Volume of orders to open Enable Autolot calculation - Use automatic lot calculation. Autolot allows you to save risk settings when changing the deposit Autolot deposit per 0.01 lots - The amount of the deposit, which will account for one "Size of the ord
                              AW Trend Predictor
                              AW Trading Software Limited
                              4.62 (34)
                              指标
                              一个系统中趋势和故障水平的组合。先进的指标算法过滤市场噪音，确定趋势、进入点以及可能的退出水平。指标信号记录在统计模块中，您可以选择最合适的工具，显示信号历史的有效性。该指标计算获利和止损标记。 手册和说明 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易： 使用趋势预测器进行交易只需三个简单的步骤： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略三：在趋势反转时平仓 好处： 从不重绘结果，信号严格位于蜡烛收盘时 它可以在顾问中使用 获利和止损标记 对交易策略或独立策略的重要补充 市场噪音过滤算法 适用于任何工具 统计模块： 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2
                              AW Grids Maker MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.33 (3)
                              实用工具
                              AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT4 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
                              AW Momentum EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              专家
                              全自动交易系统。按照当前价格走势的方向工作。动量指标水平在价格走势继续方向上的细分被用作信号。在其交易中使用平均，以及关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /MT4版 ->   这里 /使用说明 ->       这里   好处： 篮子订单的高级过滤 简单的设置和直观的面板界面 全自动交易系统 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 内置自动槽 战略： 开仓 当震荡指标水平从下到上突破动量的上边界时，EA 开多头头寸。 EA 从上到下突破动量水平的下边界开空仓。 平仓 要平仓，请使用以点为单位的虚拟止盈。经纪商看不到虚拟止盈 如果订单出现亏损，则开始平均，即打开额外的订单，以增加交易量 为了更准确的跟踪，订单网格不能一次全部关闭，但只能关闭第一个订单和最后一个订单，即使用 Overlap。 输入变量： 主要设置 Size_of_the_first_order - 打开第一个订单的数量 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。 Autolot 允许您在更改存款时保存风险设置
                              AW Classic MACD MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.7 (30)
                              指标
                              Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
                              FREE
                              AW Super Trend MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.83 (6)
                              指标
                              AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT4 版本 ->   这里 / 新闻 -   这里   能力： 该指标以相应的颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在 D1
                              FREE
                              AW Workpad MT5
                              AW Trading Software Limited
                              实用工具
                              AW Workpad 是专为手动和半自动交易而设计的多功能交易控制面板。它允许您管理挂单、市场头寸，提供范围广泛的统计数据，以及一组经典指标的多周期分析。 该实用程序由五个选项卡表示:   Positions, Pending, Close, Indicators, Info 。每个选项卡都有自己的一组功能，用于处理订单或有关当前市场情况的信息。 MT4版本->   这里 / 解决问题 ->   这里   特点或优点： 该实用程序适用于所有时间范围和任何符号（货币、指数、石油、金属、股票）。 每个面板的所有元素都有额外的标签，可以看到它只是悬停在任何元素上。 AW Workpad 交易面板具有灵活的设置和直观的面板界面。 您最需要的所有功能都在一个产品中。 交易面板选项卡： Positions - 此选项卡允许您处理和维护市场订单。   打开买入和卖出订单，以及更改这些订单的数量。 为整个订单网络设置和更改止损和获利值。 更改图表上各个头寸的止损和获利值。 一键锁仓，为订单设置盈亏平衡。 尾随调整和改变尾随步骤，反转所有订单。 关闭买入或卖出订单或关闭所有订单。 有关余额、净值、自由
                              AW Breakout Catcher EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              专家
                              顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
                              AW Turtles Indicator
                              AW Trading Software Limited
                              4.62 (13)
                              指标
                              该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本
                              FREE
                              AW Grids Maker
                              AW Trading Software Limited
                              4.33 (3)
                              实用工具
                              AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT5 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
                              AW Prime Oscillator MT5
                              AW Trading Software Limited
                              指标
                              两个振荡器的组合。第一个显示入场点，第二个显示当前趋势。该指标可以通过两种模式的箭头显示振荡信号，所有快速振荡信号或仅在当前趋势方向的信号。它具有多时间范围面板和三种类型的信号通知。 好处： 适合当日交易和倒卖交易 趋势过滤 简单而灵敏的设置 多时间框架面板 适合融入顾问。 适用于任何交易品种和任何时间范围 三种类型的通知 MT4版本 ->   这里 / 问题解决 ->   这里 指标策略 该指标由两个不同的振荡器组成： 慢趋势线（粗） - 当指标的最高水平从上到下交叉时，它是下降趋势的指标，当较低的水平水平（指标的低水平）从下到上交叉时，它是下降趋势的指标上升趋势。此外，在较低区域找到一条慢线表明当前趋势是下降趋势，反之亦然，在上方区域找到一条慢线表明当前趋势是上升趋势。这就是该指标确定当前市场趋势的方式。 快速入场线（细）：识别从下到上与下线相交处的入场点，这是买入信号，在从上到下穿越上线时，这是卖出信号。除了振荡线之外，调整指标线也很重要，因为这会影响信号的数量和准确性。 本产品使用不同的振荡器来显示慢线和快线，每个振荡器必须单独调整。 为了便于操作，该指标在多时间框架面板中显
                              RoundLock EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              专家
                              Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
                              AW Trend Predictor EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (2)
                              专家
                              AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 说明和说明 ->   HERE   / MT4 版本 ->   HERE 好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new signal from the indicator arriv
                              AW Super Trend
                              AW Trading Software Limited
                              3.67 (3)
                              指标
                              AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT5 版本 ->   这里 / 新闻     ->   这里 能力： - 该指标以相应颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在
                              FREE
                              AW Smart Grids MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              专家
                              EA 交易在完成 MA 的冲动性反弹后的长期价格回报至平均水平。如有必要，可以使用平均。有一个高级面板和所有类型的通知。 问题解决 ->   HERE   / MT4版 ->   HERE 好处： 篮子订单的高级过滤 全自动交易系统，能够添加手动订单 简单的设置和直观的面板界面 强大的交易潜力和简单的设置 内置自动槽 输入设置： . Main settings Size_of_the_first_order - 开第一个订单的交易量。如果启用 Autolot 计算被禁用，则使用。 Enable_Autolot_calculation - 启用自动抽签。如果您使用 autolot，则不能使用第一个订单的大小。用于第一个订单。 Autolot_deposit_per_0.01 手 - 使用自动手时每 0.01 手的存款金额 Orders_Magic_number - 顾问订单的主要标识符。主要用于识别顾问订单 Comments_of_the_EA's_orders - 对顾问开立的订单的评论 Allow_to_open_OP_BUY_orders - 一个变量，允许您选择是启用还是禁用
                              Shepherd Safety EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.92 (13)
                              实用工具
                              The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
                              AW Three MA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (2)
                              专家
                              在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里   / MT4版本 ->   这里   / 使用说明  ->   这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings
                              AW RSI based EA
                              AW Trading Software Limited
                              5 (4)
                              专家
                              EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2.
                              AW Classic MACD
                              AW Trading Software Limited
                              4.8 (5)
                              指标
                              Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
                              FREE
                              AW Breakout Catcher MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (8)
                              指标
                              价格水平细分、高级统计、止盈计算和 3 种通知类型。 好处： 不要重绘你的结果 严格在蜡烛收盘时发出信号 假击穿过滤算法 它适用于任何趋势策略。 适用于所有工具和时间序列 手册和说明 ->   这里 / 问题解决 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易 只需三个简单的步骤即可使用 AW Breakout Catcher 进行交易： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略 3：根据相反信号平仓 统计模块 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2 Hit - 达到 TP2 的信号百分比 ExitProfit - 未达到 TP1 的信号百分比，但通过新信
                              AW Close By Total Profit
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              实用工具
                              This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
                              筛选:
                              无评论
                              回复评论