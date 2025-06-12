AW Heiken Ashi EA
- Experts
- AW Trading Software Limited
- Version: 1.0
- Activations: 15
Conseiller automatisé multifonctionnel, fonctionnant sur les signaux de l'indicateur de tendance AW Heiken Ashi. Il offre des paramètres avancés et flexibles pour la gestion des risques, des volumes, de la logique d'entrée et du support des positions. Si nécessaire, il utilise la moyenne, des niveaux TakeProfit et StopLoss ajustables, une fonction de chevauchement intégrée et un pas dynamique entre les ordres.
Fonctions principales : Utilisation de l'indicateur AW Heiken Ashi : le conseiller ouvre automatiquement des transactions lorsque la direction du signal de l'indicateur change. Tous les paramètres de l'indicateur (période, filtrage, etc.) sont définis directement dans les paramètres du conseiller.
Avantages :
- Les signaux indicateurs (période, filtrage, etc.) sont édités dans les paramètres du conseiller,
- Robot de trading entièrement automatisé, avec une stratégie complète,
- Convient à toutes les périodes et à tous les symboles (de manière optimale - M15 et supérieur),
- Paramètres flexibles et intuitifs, avec un panneau pratique sur le graphique.
Paramètres d'entrée :
PARAMÈTRES PRINCIPAUX
Size_of_the_first_order - Variable définissant la taille de la première commande
Enable_Autolot_calculation - Cette fonction vous permet d'enregistrer les paramètres de risque lors de la modification du dépôt
Autolot_deposit_per_0.01_lots - Montant du dépôt pour chaque 0,01 lors de l'utilisation d'Autolot
Taille_maximale_des_commandes - Volume maximal pour une commande, mesuré en lots
PARAMÈTRES DE PRISE DE PROFITTake_Profit - Taille du Take_Profit virtuel. Il est calculé pour le groupe d'ordres actuel à partir du seuil de rentabilité, mesuré en points.
Overlap_Recovery_Algorithm - Utilise le chevauchement du premier ordre avec le dernier, aide à fermer une partie de la position plus rapidement
Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - Utiliser Overlap après un nombre spécifié de commandes ouvertes
PARAMÈTRES DE STOP LOSS
Use_StopLoss - Activez ou désactivez la fonction stop loss.
StopLoss_en_points_(0-non_utilisé) - Saisissez la valeur du stop loss en points. Pour les paniers d'ordres, elle est calculée à partir du seuil de rentabilité, et pour les ordres individuels, à partir du cours d'ouverture.
PARAMÈTRES DE MOYENNE
Multiplicateur_pour_la_taille_des_ordres - Chaque ordre ultérieur ouvert par le conseiller dans le panier d'ordres sera plus grand que le précédent de ce coefficient
Fixed_Step - Variable qui contrôle le pas entre les commandes, mesuré en points
Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - Utiliser une étape dynamique pour chaque commande suivante après le nombre de commandes spécifié
Multiplier_for_Dynamic_Step - Saisissez le multiplicateur pour l'étape dynamique
SIGNAUX
_Période_ - La période de l'indicateur, plus elle est grande, moins les signaux de l'indicateur sont sensibles. (Plus elle est grande, moins les signaux de l'indicateur sont sensibles. Plus elle est petite, plus les signaux de l'indicateur sont sensibles).
Smoothing_type - Le type de lissage des bougies indicatrices affecte la fluidité de l'affichage, la rapidité de réaction aux fluctuations du marché et le nombre de faux signaux. Quatre options sont disponibles : simple, lissé, exponentiel et linéaire.
Candle_number_for_signal - Filtrez par nombre de bougies pour afficher le signal, afin de filtrer le bruit du marché et les faux signaux. Une fois le signal confirmé, le signal d'entrée sera affiché sur le nombre de bougies spécifié.
Maximum_bars - Le nombre de bougies sur la base desquelles les calculs de l'indicateur seront effectués.
PARAMÈTRES DU CONSEILLER
Allow_to_open_OP_BUY_orders - Activez ou désactivez la capacité du conseiller à ouvrir des ordres de type ACHAT.
Allow_to_open_OP_SELL_orders - Activez ou désactivez la capacité du conseiller à ouvrir des ordres de type VENTE.
Allow_to_open_new_orders_after_close - Une fois la négociation terminée, vous pouvez désactiver cette fonction et le conseiller ne pourra alors pas ouvrir de nouveaux ordres une fois les précédents clôturés.
Magic_number - L'identifiant principal des ordres du conseiller
Commentaires - Commentaires sur les ordres ouverts par le conseiller
PARAMÈTRES DE PROTECTION
Maximum_slippage_in_points - Glissement maximal autorisé en points pour les ordres d'ouverture et de clôture
Spread maximal en points : spread maximal autorisé pour les ordres d'ouverture. Mesuré en points.
Maximum_number_of_orders - Nombre maximal autorisé de commandes d'un même type
PARAMÈTRES DE NOTIFICATIONS
Send_push_notifications_when_closing_orders - Autorise l'envoi de notifications sur la version mobile du terminal. Les notifications sont envoyées à la clôture des commandes.
Send_mails_when_closing_orders - Autoriser l'envoi d'e-mails à l'adresse e-mail de l'utilisateur. Les e-mails sont envoyés à la clôture des commandes.
Send_alerts_when_closing_orders - Autorise l'envoi de notifications contextuelles sur le terminal de l'utilisateur. Les alertes sont envoyées à la clôture des commandes.
PARAMÈTRES DU PANNEAU
Show_panel_of_advisor - Afficher ou masquer le panneau du conseiller
Size_for_panel - Ajuster la taille du panneau
Font_in_panels - Ajuster la taille de la police du panneau
Buy_Lines_and_Text_Color - Couleur des lignes pour afficher le niveau TakeProfit et marquer le prochain ordre d'achat
Sell_Lines_and_Text_Color - Couleur des lignes pour afficher le niveau TakeProfit et marquer le prochain ordre de vente