AW Heiken Ashi EA

トレンドインジケーターAW Heiken Ashiのシグナルに基づいて動作する多機能自動アドバイザー。リスク、ボリューム、エントリーロジック、ポジションサポートを管理するための高度で柔軟な設定を備えています。必要に応じて、平均化、調整可能なテイクプロフィットとストップロスのレベル、組み込みのオーバーラップ機能、注文間のダイナミックステップを使用します。

AW Heiken Ashiインジケーター -こちら/ アドバイザーのMT5バージョン - こちら

主な機能:

AW Heiken Ashiインジケーターの操作-インジケーターのシグナルの方向が変化すると、アドバイザーが自動的に取引を開始します。インジケーターのすべてのパラメータ（期間、フィルタリングなど）は、アドバイザー設定で直接設定できます。
    自動数量計算（オートロット） - 固定ロットで取引したり、入金額にリンクされたオートロットを使用したりできます。
      TP / SL (利益確定と損失確定) -サポートされています: 損益分岐点から注文グループに対して計算されるポイント単位の仮想 TP。単一注文の SL (始値から)、注文グリッドの SL — 方向の注文グループ全体の損益分岐点から計算されます。
        注文間のダイナミックステップ-アドバイザーはトレンドに従って最初の注文を開きます。その後、注文間のステップは固定にすることも、指定された注文数後にステップ乗数を使用して動的にすることもできます（例えば、平均化の積極性を制御するため）。
          バスケット注文の数量増加 - バスケットで新規注文を開くときにオプションでロットを増加します。
            オーバーラップ - 最初の注文を最後の注文と重ね合わせる機能。バスケット内のすべての注文を決済するには利益が十分でない場合には、2 つの注文 (最初の注文と最後の注文) のみが決済されます。
              方向フィルタリング - BUY または SELL 方向を無効にして、一方向のみで取引することができます (トレンドやニュースの背景を手動で制御するのに便利です)。
                通知 - ポジションがクローズされるとアドバイザーはアラート/通知を送信します (無効にすることもできます)。
                  組み込みのコントロール パネル - チャート上の情報パネル: 現在の取引、ドローダウン、利益、BUY または SELL 方向を手動で素早くクローズするためのボタン。

                    利点:

                    • インジケーターシグナル（期間、フィルタリングなど）はアドバイザー設定で編集されます。
                    • 完全な戦略を備えた完全に自動化された取引ロボット、
                    • すべての時間枠とシンボルに適しています（最適にはM15以上）。
                    • 柔軟で直感的な設定、チャート上の便利なパネル。

                        入力設定:

                        メイン設定

                        Size_of_the_first_order - 最初の注文のサイズを定義する変数
                        Enable_Autolot_calculation - この機能を使用すると、預金額を変更するときにリスク設定を保存できます。
                        Autolot_deposit_per_0.01_lots - オートロット使用時の0.01ごとの入金額
                        Maximum_size_of_orders - 1回の注文の最大数量（ロット単位）

                        利益確定設定

                        Take_Profit - 仮想テイクプロフィットのサイズ。損益分岐点価格から現在の注文グループに対して計算され、ポイント単位で測定されます。

                        Overlap_Recovery_Algorithm - 最初の注文と最後の注文の重複を利用して、ポジションの一部をより早くクローズするのに役立ちます。
                        Use_Overlap_Recovery_Algorithm_after_number_of_orders - 指定された数のオープン注文の後にオーバーラップを使用する

                        ストップロス設定

                        Use_StopLoss - ストップロス機能を有効または無効にします。
                        StopLoss_in_points_(0-未使用) - ストップロスの値をポイント単位で入力します。注文バスケットの場合は損益分岐点価格から、個々の注文の場合は始値から計算されます。

                        平均設定

                        注文サイズの乗数 - アドバイザーが注文バスケット内でオープンする各後続の注文は、この係数によって前の注文よりも大きくなります。
                        Fixed_Step - 注文間のステップを制御する変数（ポイント単位）
                        Dynamic_Step_start_after_number_of_orders - 指定された注文数以降の各後続の注文に動的ステップを使用します
                        Multiplier_for_Dynamic_Step - 動的ステップの乗数を入力します

                        シグナル

                        _期間_ - インジケーターの期間。期間が長いほど、インジケーター信号の感度が低くなります。(期間が長いほど、インジケーター信号の感度が低くなります。期間が短いほど、インジケーター信号の感度が高くなります。)
                        Smoothing_type - インジケーターのローソク足の平滑化の種類。表示の滑らかさ、市場の変化への反応速度、そして偽シグナルの数に影響します。「シンプル」、「平滑化」、「指数」、「線形加重」の4つのオプションから選択できます。
                        Candle_number_for_signal - シグナルを表示するローソク足の数でフィルタリングすることで、市場のノイズや偽シグナルを除外します。シグナルが確認されると、エントリーシグナルは指定されたローソク足の数で表示されます。
                        Maximum_bars - インジケーターの計算の基準となるローソク足の数。

                          アドバイザー設定

                          Allow_to_open_OP_BUY_orders - アドバイザーが BUY タイプの注文を開く機能を有効または無効にします。
                          Allow_to_open_OP_SELL_orders - アドバイザーが売りタイプの注文を開く機能を有効または無効にします。
                          Allow_to_open_new_orders_after_close - 取引が終了したら、この機能を無効にすることができます。そうすると、アドバイザーは以前の注文がクローズされた後に新しい注文を開くことができなくなります。
                          Magic_number - アドバイザーの注文の主な識別子
                          コメント - アドバイザーが開いた注文に関するコメント

                            保護設定

                            Maximum_slippage_in_points - 注文の開始と終了時に許容される最大スリッページ（ポイント単位）
                            Maximum_spread_in_points - オープン注文の最大許容スプレッド。ポイント単位で測定されます。
                            Maximum_number_of_orders - 1 つのタイプの注文の最大許容数

                              通知設定

                              Send_push_notifications_when_closing_orders - モバイル版ターミナルへの通知の送信を許可します。注文が決済された際に通知が送信されます。
                              Send_mails_when_closing_orders - ユーザーのメールアドレスへのメール送信を許可します。注文がクローズされたときにメールが送信されます。
                              Send_alerts_when_closing_orders - ユーザーの端末にポップアップ通知を送信することを許可します。注文が決済された際にアラートが送信されます。

                              パネル設定

                              Show_panel_of_advisor - アドバイザーパネルを表示または非表示にする
                              Size_for_panel - パネルのサイズを調整する
                              Font_in_panels - パネルのフォントサイズを調整する
                              Buy_Lines_and_Text_Color - テイクプロフィットレベルを表示し、次の買い注文をマークするための線の色
                              Sell_Lines_and_Text_Color - テイクプロフィットレベルを表示し、次の売り注文をマークするための線の色


                              おすすめのプロダクト
                              Gold Digger Martingale Robot
                              Suriya Thammalungka
                              エキスパート
                              Gold Digger Martingale Robot is a fully automated scalping Expert Advisor based on Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo. Each entry point is calculated using an advanced entry filter based on Price Action by following the trend. Advantages Money management system. Indicators are Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo for filter sideway and scalping by following the trend. Easy to set up. Requirements Symbols: XAUUSD H4. Minimum deposit: $500. Leverage: 1:400-1:500. An
                              Smart win mcp expert
                              PAVEL KARAKULOV
                              5 (1)
                              エキスパート
                              Multi-currency expert advisor based on the strategy of breaking through levels and trading on the trend. You can you it for scalp with little take profits. Martingale and averaging are NOT used! Use a demo account to check the expert's performance! It is necessary to conduct tests of each pair before making a decision to use it in the expert! Does not work correctly in the tester! Usd demo acc to test it. Main strategy settings: Easy and Hard . For the Hard method you must use stricter mon
                              Magic Grid
                              Aliaksandr Charkes
                              4.52 (29)
                              エキスパート
                              Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
                              FREE
                              EU Seeker
                              Yuri Tikhonov
                              エキスパート
                              Uses 1 trend search strategy by MA, if CCI and WPR are in the desired overbought / oversold range and the price is at a specified distance from MA, then it executes a trade in the direction of the trend. Always uses take-profit and stop-loss, which provide protection of the deposit in case of adverse developments in the market situation. The Expert Advisor does not use dangerous trading methods that can destroy a deposit: grids, martingale, locking, holding without stops. Optimized for EURUSD ti
                              JBSar EA Robot
                              Jordanilo Sarili
                              エキスパート
                              PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
                              SuperTrend
                              Evgeniy Zhdan
                              2.5 (2)
                              エキスパート
                              The Supertrend Expert Advisor The Supertrend Expert Advisor with averaging elements. It has been developed during three months until I finally got good results. It is not a scalper. The minimum balance to start trading - 100 $. Is automatically adjusted to the 4 and 5-digit prices. Has an efficient risk management system. The lot and limit on the maximum lot is automatically calculated based on the settings specified in the EA. As a result, you have a complete automated trading system. Download
                              PairsTrading
                              Evgenii Kuznetsov
                              3.67 (9)
                              エキスパート
                              The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
                              Moving Average Crossover EA
                              Genesis Hafalla
                              5 (1)
                              エキスパート
                              How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
                              Aussie Precision MT4
                              Kaloyan Ivanov
                              エキスパート
                              ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision   は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
                              Parabolic Sar Advisor Pro
                              Alexander Nikolaev
                              エキスパート
                              The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
                              Gold Crasher
                              Hong Ling Mu
                              エキスパート
                              <Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
                              PipFinite EA Breakout EDGE
                              Karlo Wilson Vendiola
                              5 (5)
                              エキスパート
                              The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
                              ST Day
                              Steve Zoeger
                              エキスパート
                              This EA is created to work on all Time Frames and all Currency Pairs. The Robot is based on one standard Indicator.No other Indicator required. Different settings possible SL and TP Trailing Stop Martingale The Ea is very good for longterm Growth Works best on higher Time Frames as there will be more data collected. It works as well on cent accounts. I wish everyone who purchases the EA maximum sucess and good trading results Please trade carefully and responsibly. Thank you and Happy trading
                              Impuls Pro MT4
                              Sergey Batudayev
                              5 (2)
                              エキスパート
                              EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハンド
                              EA Fractals
                              Amin Rusli
                              エキスパート
                              This EA successfully opposes the Fractal below then OP BUY otherwise if the new Fractal appears above then OP SELL Flat movement is very good for work. PARAMETERS Lots : Lots / volume orders TakeProfit : Take Profit Point if zero = No Take Profit StopLoss : Stop Loss Point if zero = No stoploss TF : Time Frame Fractals AutoStopLoss : If true , then StopLoss will be created automatically on High / Low Fractals These EA fractals are simple EAs, it might be suitable to be tested on a currency pa
                              Secgo Expert
                              Samsul Anwar
                              エキスパート
                              Secgo Expert is a fully automated Expert Advisor designed for Traders. This Expert Advisor uses several indicators (RSI and Moving Average). Pair recommendations for EA use EURUSD . This Expert Advisor trades on any Time Frame. The system is ready-to-use with the setup is simple,with simple optimization on Take Profit, Stop Loss, and Trailing. Please use a good broker with low spread and low stop level Parameters Magic  = magic number to identify the order's mode for the EA. OrderCmt = used
                              Night Rocker EA
                              Sergey Sobakin
                              1 (1)
                              エキスパート
                              Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
                              Forest
                              Vadim Podoprigora
                              エキスパート
                              Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
                              Gold Buy Trader
                              George Aguilor
                              エキスパート
                              Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 is a professional Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) and other major instruments with a refined buy-grid strategy. It combines oversold stochastic entries with an optional one-cycle sell mode, offering flexibility for both trending and ranging markets. This version has been carefully optimized to meet strict MQL5 validation standards, ensuring smooth execution, stable performance, and compatibility across brokers. Key Features Buy-grid entry
                              Bear vs Bull EA MT4
                              Nguyen Nghiem Duy
                              エキスパート
                              Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
                              ShinZuka
                              Muhammad Asyraf Bin Mohamad
                              エキスパート
                              Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
                              Black Wolf MT4
                              Mike Pascal Plavonil
                              1 (1)
                              エキスパート
                              EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
                              The intersection of moving averages
                              Kseniia Tretiakova
                              エキスパート
                              The trading bot trades according to the "Moving Averages Cross" strategy. The entry parameter is the crossing of the fast moving average (with a shorter period) and the slow moving average (with a longer period) from top to bottom. The stop loss is set at the previous peak when selling. The take profit is set based on the stop loss value. The trend is filtered using the third moving average.
                              TrendLines And Volumes
                              Alexander Nikolaev
                              エキスパート
                              This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
                              LinReg EurUsd H1
                              Marek Kupka
                              エキスパート
                              This EA has been developed, tested and traded live on EURUSD H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  LINEAR REGRESSION indicator.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with ATR STOP LOSS and FIXED TAKE PROFIT.   To catch more profits there are also a BREAKEVEN and  TRAILING PROFIT  functions in the strategy.  EA has been backtested on more than
                              Moving Average Crossovers
                              Volodymyr Hrybachov
                              エキスパート
                              MOVING AVERAGE CROSSOVERSは、移動平均のクロスオーバーで取引するためのエキスパートアドバイザーです。パラメータには直感的な名前があり、各#MOVINGAVERAGEは個別に構成できます。この戦略は非常に古くて使いやすく、同時に外国為替市場でも非常に人気があります。市場がトレンドになっているとき、大きな浮き沈みの間に、それは非常に良い結果をもたらします。最も不安定なペアは仕事に適しています：GBPUSD、USDCAD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD。取引を新たなレベルに引き上げる機能を備えています。 推奨事項： リアルマネーで使用する前に、セント取引口座で最小限のリスクでアドバイザーをテストします。 最も不安定なペアは仕事に適しています：GBPUSD、USDCAD、EURUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、NZDUSD。 最低保証金-0.01ロットあたり200ドル。 利点： ポジションの損益分岐機能があります。 1ピップからの仮想トレーリングストップ。 仮想ストップロスとテイクプロフィットは、ピップまたは
                              Moving Average protec
                              Steve Zoeger
                              エキスパート
                              Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
                              Bella EA
                              Calvin Andile Mahlangu
                              エキスパート
                              BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The   BELLA EA   is a fully automated trading system designed to capture   price breakouts   at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a   built-in trailing stop   and   partial profit closure   logic, the EA helps secure gains whi
                              DJ30 Picsou
                              Julien Jean Bernard Lajardie
                              エキスパート
                              DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
                              Theranto V1
                              Hossein Davarynejad
                              5 (2)
                              エキスパート
                              /// Theranto V1 ///    Strategy basic on support and Resistance  and candle pattern also check the value of the market before open Price . Multicurrency Expert Can work on   All Forex Pairs   Best Pairs AUDCAD,GBPUSD ,AUDNZD,GBPNZD.NZDCHF,NZDCAD,EURNZD Shoot Trade All Trade have 60 pip SL Always Behind Market   Super Fast Scalper          URL Link   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml       This Expert Working Whit News analysis whit out the   URL  Link   can not see correc
                              このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
                              Quantum Emperor MT4
                              Bogdan Ion Puscasu
                              4.85 (172)
                              エキスパート
                              ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
                              Vortex Gold MT4
                              Stanislav Tomilov
                              5 (16)
                              エキスパート
                              Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
                              Aura Black Edition
                              Stanislav Tomilov
                              4.6 (20)
                              エキスパート
                              Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
                              AI Forex Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.6 (10)
                              エキスパート
                              AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
                              Quantum King MT4
                              Bogdan Ion Puscasu
                              エキスパート
                              Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
                              Aura Neuron MT4
                              Stanislav Tomilov
                              4.58 (12)
                              エキスパート
                              Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
                              Goldex AI
                              Mateo Perez Perez
                              4.29 (28)
                              エキスパート
                              Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
                              The Infinity EA MT4
                              Abhimanyu Hans
                              3.83 (29)
                              エキスパート
                              ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
                              Trend AI EA
                              Ramil Minniakhmetov
                              4.76 (41)
                              エキスパート
                              Trend Ai EAは、Trend Aiインジケーターと連携して動作するように設計されており、トレンド識別と実用的なエントリーポイント、そして反転アラートを組み合わせることで独自の市場分析を行い、インジケーターのすべてのシグナルを完全自動で処理します。EAには、完全に調整可能な多数の外部パラメーターが含まれており、トレーダーは好みに合わせてエキスパートをカスタマイズできます。 緑のドットが表示されるとすぐに、EAは買い注文をエントリーします。上昇トレンドが青い矢印で確認されると、EAは次のローソク足で買い注文をエントリーします。市場が反転した場合、EAはグリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。反対のシグナルが現れ、チャートに赤いドットが表示された場合、EAは売り注文をエントリーし、赤い矢印が続くとすぐに、EAは次のローソク足で売り注文をエントリーし、グリッドとマーチンゲール戦略で一連の取引を管理します。 通貨ペアと時間枠： このEAは、上場されているすべての資産、先物、株式、外国為替、コモディティ、暗号通貨、指数で使用できます。xauusd、eurusd、gbpu
                              Blox
                              Cence Jk Oizeijoozzisa
                              5 (2)
                              エキスパート
                              2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
                              HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
                              Martin Alejandro Bamonte
                              3.67 (3)
                              エキスパート
                              超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
                              XG Gold Robot MT4
                              MQL TOOLS SL
                              4.32 (38)
                              エキスパート
                              The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
                              Javier Gold Scalper V2
                              Felipe Jose Costa Pereira
                              5 (2)
                              エキスパート
                              Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
                              AW Recovery EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.35 (85)
                              エキスパート
                              Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
                              Scalp Unscalp MT4
                              Connor Michael Woodson
                              3.5 (4)
                              エキスパート
                              Scalp Unscalpは、非常に正確なエントリーから素早く利益を得ることを目的とした短期の双方向スキャルピングシステムです。 Scalp Unscalpのライブシグナルが近日公開！現在の価格は今後値上げ予定。期間限定価格 99 USD グリッドなし、マーチンゲールなし。すべての取引は個別にエントリー 固定ストップロス利用可能、仮想の動的トレーリングストップシステム付き インタラクティブな取引パネルと正確なロットサイズ設定 推奨設定 チャート：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、AUDUSD 時間足：H1 入力項目 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - この金額の口座通貨あたり0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開くために許可される最大スプレッドを設定 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算 週末保有の無効化 - 有効または無効 カスタムストップロス - ストップロスの入力 マジックナンバー - 各注文に対するマジックナンバー コメント - 注文コメント
                              AlphaCore System MT4
                              Evgeniy Zhdan
                              5 (1)
                              エキスパート
                              AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
                              The Gold Reaper MT4
                              Profalgo Limited
                              4.58 (31)
                              エキスパート
                              プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
                              DCA CycleMax
                              Jin Sangun
                              エキスパート
                              DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
                              Kaufman Smart Regime EA
                              Davit Beridze
                              エキスパート
                              2024年以降のゴールド (Gold M15) テストのデフォルト設定 Kaufman Smart Regime EA: 適応型市場インテリジェンス 特別先行オファー: Smart Regime EA の能力は、その真の価値のほんの一部で提供されています。価格が最終評価額の $500 に向けて段階的に上昇し始める前に、今すぐライセンスを $50 で確保してください。これは比類なき市場ロジックへの投資です。 適応型アルゴリズム取引の力を解き放ちます。Kaufman Smart Regime EA は単なる戦略ではありません。ノイズと真の勢いを区別するために設計された、市場感知エンジンです。 コア哲学：「スマート・レジーム」検出 ほとんどのアルゴリズムは、動的な市場に静的なロジックを適用するため失敗します。 Kaufman Smart Regime EA は、Perry Kaufman の伝説的な効率比ロジックを独自に改良したものを利用し、市場の「レジーム（体制）」を決定します。混沌としたレンジ相場では休止し、真の方向性流動性が市場に参入したときにのみ、精密に攻撃します。 上位時間軸マ
                              Theranto v3
                              Hossein Davarynejad
                              エキスパート
                              //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
                              HFT Pass Prop Firm MT4
                              Lo Thi Mai Loan
                              5 (26)
                              エキスパート
                              24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
                              Fundamental Trader
                              Sara Sabaghi
                              4.82 (17)
                              エキスパート
                              Ziwoxファンダメンタルトレーダー Ziwox Fundamental Traderは、金融市場のトレーダーがEA情報データに基づいて賢明な意思決定を行うのを支援するトレーディングアシスタントです。 このEAは、オンラインソースを使用して、通貨の基本的なバイアス、ペアでのリアルタイム小売業者比率の感情、銀行と機関の予測、COTレポートデータ、および複雑なEAパネル内の他のデータなどの必要なすべての情報を取得します。 簡単に言えば、それは統合された外国為替データソースと情報であり、手動トレーダーがより良い意思決定を行うのに役立ちます。 これに加えて、これは完全な基本的なロボット取引であり、通貨の基本的なバイアスと技術データに基づいて、これらのデータを使用してペアで自動的に取引します EAコンポーネント： 取引に必要なすべての情報は、データパネルに統合された一連の外国為替データストリームコンポーネントとしてここに収集されます。 各コンポーネントは、トレーダーが意思決定を行うのに役立つトレーディングエイドインジケーターまたは説明的な市場レポートとして個別に機能します。 これらのコ
                              Bitcoin Scalper Pro MT4
                              Yevhenii Mavletbaiev
                              5 (2)
                              エキスパート
                              Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
                              The Golden Way
                              Lin Lin Ma
                              エキスパート
                              The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
                              CyNera MT4
                              Svetlana Pawlowna Grosshans
                              2.81 (16)
                              エキスパート
                              CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
                              AW Double Grids EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (8)
                              エキスパート
                              アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
                              KonokaSystemNEO
                              Nobuyoshi Murase
                              1 (1)
                              エキスパート
                              KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
                              Golden Mirage mt4
                              Michela Russo
                              エキスパート
                              Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
                              Titan AI 4All
                              Amirbehzad Eslami
                              エキスパート
                              Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
                              Forex Diamond EA
                              Lachezar Krastev
                              5 (5)
                              エキスパート
                              CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
                              作者のその他のプロダクト
                              AW Recovery EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.18 (39)
                              エキスパート
                              Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
                              AW Recovery EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.35 (85)
                              エキスパート
                              Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
                              AW Double Grids EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (8)
                              エキスパート
                              アドバイザー AW Double Grids MT4は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT5 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
                              AW Double Grids MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.88 (8)
                              エキスパート
                              アドバイザー AW Double Grids MT5は、情報取引パネルと簡単なセットアップを備えた、アグレッシブで完全に自動化されたグリッド アドバイザーです。この戦略は、同時双方向作業で構成され、一方向のボリュームを増やします。組み込みの自動ロット計算、ポジション ボリュームの増加のさまざまなバリエーション、およびその他の機能が実装されています。 手順 ->  こちら  /  問題解決 ->   こちら / MT4 バージョン ->   こちら アドバイザーの取引方法: AW Double Grids は、反対方向の注文のペアを使用して双方向の取引を実行します。 AW Double Grids は、 反対方向の 2 つの注文を開くことで取引を開始します。利益のある注文をクローズした後、アドバイザーは再度 2 つの注文を開き、開いている方向のボリュームを増やします。開いている注文がある場合、アドバイザーは設定に応じて TakeProfit をポイント単位で変更できます。TakeProfit は動的または固定にすることができます。 入力パラメータ: メイン設定 Size_of_the
                              AW Classic MACD EA mt5
                              AW Trading Software Limited
                              3.33 (3)
                              エキスパート
                              完全に自動化された取引システム。クラシックインジケーターはシグナルとして使用されます     MACD   。トレンドインジケーターとオシレーターを組み合わせてエントリーポイントを検出します。これは、平均化、バスケットの最初と最後の注文を閉じる機能、および自動ロット計算の機能を使用します。高度な情報パネルと3種類の通知があります。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   利点： 完全に自動化された取引システム 簡単なセットアップと直感的なパネルインターフェース キャンドルごとに1つの注文のみを開く機能 内蔵の自動ロット計算 バスケットの最初と最後の注文を閉じるための組み込みシステム 通知の3つのタイプ：プッシュ、電子メール、アラート ストラテジー： インジケーターからシグナルを受信すると、EAはポジションをオープンします。 -ゼロレベル：下から上にマーク「0」の速いラインを横切るとき-購入するシグナル、購入注文を開きます。マーク「0」を上から下に横切ると、売りの合図と
                              AW Classic MACD EA
                              AW Trading Software Limited
                              3.5 (4)
                              エキスパート
                              完全に自動化された取引システム。古典的なインジケーターがシグナルとして使用されます     MACD   。トレンドインジケーターとオシレーターを組み合わせてエントリーポイントを検出します。平均化、最初と最後のバスケット注文を閉じる機能、および自動ロット計算の機能を使用します。高度なダッシュボードと3種類の通知があります。 Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   利点： 完全に自動化された取引システム 簡単なセットアップと直感的なパネルインターフェース キャンドルごとに1つの注文のみを開く機能 内蔵の自動ロット計算 最初と最後のバスケット注文を閉じるための組み込みシステム 通知の3つのタイプ：プッシュ、電子メール、アラート ストラテジー： EAは、インジケーターからシグナルを受信するとポジションを開きます。 -ゼロレベル：「0」マークの速いラインが下から上に交差するとき-買いシグナル、買い注文を開きます。上から下に「0」マークを横切るとき-売りの合図、SELL注
                              Trend Predictor EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.47 (15)
                              エキスパート
                              AWトレンドプレディクターEA-トレンドインジケーターシグナルAWトレンドプレディクターを使用して取引するエキスパートアドバイザー。インジケーター戦略TakeProfitおよびStopLossを使用します。マルチタイムフレームフィルタリングを使用できます。インジケーターによって計算された固定のStopLossまたはStopLossがあります。時間ベースの作業と平均化は機能的に可能です。 Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   利点： 現在のボラティリティに基づいてインジケーターによって計算された固定StopLossまたは動的StopLossを使用します 時間通りに働き、滑りと最大の広がりを制限する機能を持っています あらゆる種類の取引商品で動作します 手動で開いた位置の追跡に適しています 任意の時間枠で動作します。M15以上の時間枠で動作することをお勧めします より高い時間枠または長期間のインジケーターによってトレンドをフィルタリングする機能が含まれています オプションで平均化を使用できます 入力
                              AW Turtles Indicator MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.48 (27)
                              インディケータ
                              このインジケーターはタートル システムに従って機能し、古典的に 20 ローソク足と 55 ローソク足の時間間隔を想定しています。傾向は、指定された時間間隔にわたって監視されます。エントリーはサポートまたはレジスタンスレベルを下抜けた瞬間に行われます。出口シグナルは、同じ時間間隔のトレンドの反対方向への価格ブレイクアウトです。 利点: 金融商品: 通貨ペア、株式、商品、指数、暗号通貨 タイムフレーム: 古典的には D1、あらゆるタイムフレームでの作業にも適しています 取引時間: 24時間 資金管理戦略: 取引あたりのリスクは 1% 以下 追加注文を使用する場合、追加ポジションごとのリスクは 0.25% MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE エントリールール： 1) 短いエントリー: エントリー条件は20日間の高値または安値をブレイクアウトすることです。 前のシグナルが成功した場合、取引はスキップされます。 注記！以前の取引が利益で終了した場合は、
                              FREE
                              AW Trend Predictor MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.76 (54)
                              インディケータ
                              1 つのシステムでのトレンド レベルとブレイクダウン レベルの組み合わせ。高度なインジケーター アルゴリズムは、市場のノイズをフィルター処理し、トレンド、エントリー ポイント、および可能なエグジット レベルを決定します。インジケーターシグナルは統計モジュールに記録されるため、最適なツールを選択してシグナル履歴の有効性を示すことができます。この指標は、テイクプロフィットとストップロスのマークを計算します。 マニュアルと説明書 ->   ここ / MT4 バージョン ->   ここ インジケーターで取引する方法: Trend Predictor での取引は、たった 3 つの簡単なステップです。 ステップ 1 - ポジションを開く 70% 以上の成功率で買いシグナルが受信されました ステップ 2 - ストップロスの決定 逆信号でトランクを選択 ステップ 3 - テイクプロフィット戦略の定義 戦略 1: TP1 に到達したらポジション全体をクローズする 戦略 2: TP1 に達した時点でポジションの 50% をクローズし、TP2 に達した時点で残りの 50% をクローズします。 戦略 3:
                              AW Gold Trend Trading EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (2)
                              エキスパート
                              アクティブな戦略と高度な平均化システムを備えた完全に自動化されたトレンドEA。注文は、信号のセキュリティを強化するためにオシレーターを使用するトレンドフィルターに従って開かれます。シンプルで明確なセットアップがあります。 EAはあらゆる機器や時間枠での使用に適しています 利点： 手動注文を追加する機能を備えた自動システム 調整可能なオーバーラップ回復アルゴリズム 一方向または両方向に取引する能力 反対方向に移動するときに平均化を使用します プラグ可能な自動ボリューム計算 トレンドインジケーターの時間枠を調整する すべてのタイプの通知を送信する組み込み機能 MT4バージョン->   ここ /問題解決->   ここ 入力変数： MAIN SETTING Size of the first order - Volume of orders to open Enable Autolot calculation - Use automatic lot calculation. Autolot allows you to save risk settings when changing the
                              AW Trend Predictor
                              AW Trading Software Limited
                              4.62 (34)
                              インディケータ
                              1 つのシステムでのトレンド レベルとブレイクダウン レベルの組み合わせ。高度なインジケーター アルゴリズムは、市場のノイズをフィルター処理し、トレンド、エントリー ポイント、および可能なエグジット レベルを決定します。インジケーターシグナルは統計モジュールに記録されるため、最適なツールを選択してシグナル履歴の有効性を示すことができます。この指標は、テイクプロフィットとストップロスのマークを計算します。 マニュアル・説明書→   こちら / MT5版→   こちら インジケーターで取引する方法: Trend Predictor での取引は、たった 3 つの簡単なステップです。 ステップ 1 - ポジションを開く 70% 以上の成功率で買いシグナルが受信されました ステップ 2 - ストップロスの決定 逆信号でトランクを選択 ステップ 3 - テイクプロフィット戦略の定義 戦略 1: TP1 に到達したらポジション全体をクローズする 戦略 2: TP1 に達した時点でポジションの 50% をクローズし、TP2 に達した時点で残りの 50% をクローズします。 戦略 3: トレンドの反転で
                              AW Grids Maker MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.33 (3)
                              ユーティリティ
                              AW_Grids_Makerは、保留注文からグリッドを構築するために使用されます。このユーティリティは汎用性が高く、柔軟な設定と直感的なパネルインターフェースを備えています。このプログラムは、必要なステップでSTOP注文とLIMIT注文からネットワークを構築し、ポジションボリューム乗数を使用します。 MT4版は こちら / 問題解決は こちら 利点: すべてのタイプの保留注文を使用します。 シンプルで柔軟な構成。 優れたデザインと多機能を備えたユーティリティ パネル。 よく考えられた情報モジュール 作品の特徴: ピラミッディング、クラシック平均化、マーチンゲールに適しています。 グリッドの開始、注文の追跡、終了を自動化します。 これは、取引システムの不可欠な部分になることも、独立した戦略になることもできます。 調整可能な距離と取引量増加係数を備えた、あらゆるタイプの注文のネットワークを構築します。 パネルの詳細な説明: トレーダーは、「Open_Buy」ボタンを使用して、保留中の買い指値注文と買い逆指値注文を開くことができます。 保留中の売りストップ注文と売りリミット注文を開くには
                              AW Momentum EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              エキスパート
                              完全に自動化された取引システム。現在の値動きの方向に働きます。価格変動の継続方向のモメンタム指標レベルの内訳は、シグナルとして使用されます。取引の平均化と、バスケットの最初と最後の注文を閉じる機能を使用します。高度なダッシュボードと 3 種類の通知があります。 問題解決 ->   こちら / MT4版 ->   こちら / 説明書 ->       ここ   利点： バスケット注文の高度なフィルタリング 簡単なセットアップと直感的なパネル インターフェイス 完全自動取引システム あらゆる種類の商品とあらゆる時間枠に適しています 3種類の通知があります 内蔵オートロット ストラテジー： ポジションオープン オシレーターレベルが下から上へのモメンタムの上限境界を破ると、EA はロングポジションを開きます。 EA は、上から下へのモメンタム レベルの下限境界線のブレイクアウトでショート ポジションを開きます。 ポジションを閉じる ポジションを決済するには、ポイント単位で仮想テイクプロフィットを使用します。仮想テイクプロフィットはブローカーには見えません 注文が損失になると、平均化が開始さ
                              AW Super Trend MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.83 (6)
                              インディケータ
                              AW スーパー トレンド - これは、最も人気のある古典的なトレンド インジケーターの 1 つです。シンプルな設定で、トレンドだけでなく、このインジケーターによって計算されるストップロスレベルも表示できます。 利点： 楽器:     通貨ペア 、株、商品、指数、暗号通貨。 時間枠: М15 以上。 取引時間：24時間。 現在のトレンドの方向を示します。 ストップロスを計算します。 取引を行うときに使用できます。 3 種類の通知: プッシュ、メール、アラート。 MT4版 ->   HERE   / ニュース -   HERE     機能: インジケーターは、現在のトレンド方向を対応する色で表示します。 - 青色は、現在の時間枠で使用されているシンボルの上昇トレンドを示します。 - 線の赤い色は、選択したシンボルで使用された時間枠の下降トレンドを示します。 インディケータはストップロスを設定するために使用できます。 指標線はバーの上ではなく、バーに対していくらかシフトして表示されます。トレンド ラインが表示されるこの場所は、トレーダーがストップ ロスを設定するために使用できます。 ト
                              FREE
                              AW Classic MACD MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.7 (30)
                              インディケータ
                              Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
                              FREE
                              AW Workpad MT5
                              AW Trading Software Limited
                              ユーティリティ
                              AW Workpad は、手動および半自動取引用に設計された多機能取引コントロール パネルです。保留中の注文、市場ポジションを管理し、幅広い統計データを提供するだけでなく、古典的な指標のグループの複数期間の分析を行うことができます。 このユーティリティは、次の 5 つのタブで表されます。 Positions, Pending, Close, Indicators, Info . 各タブには、注文や現在の市場状況に関する情報を処理するための独自の機能グループがあります。 MT4版→       ここ / 問題解決 ->   ここ   機能または利点: このユーティリティは、すべての時間枠と任意のシンボル (通貨、指数、石油、金属、株式) で機能します。 各パネルのすべての要素には追加のラベルが付けられており、任意の要素にカーソルを合わせるだけで表示されます。 AW Workpad 取引パネルには、柔軟な設定と直感的なパネル インターフェイスがあります。 最も必要なすべての機能を 1 つの製品に。 取引パネルのタブ: Positions - このタブでは、成行注文を操作および維持できます
                              AW Breakout Catcher EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              エキスパート
                              インジケーターシグナルAWBreakoutCatcherで取引するアドバイザーは、動的サポートとレジスタンスレベルの戦略ブレイクアウトに取り組んでいます。注文でStopLossとTakeProfitが修正されました。オプションで、平均化を使用できます。選択した期間と3種類の通知を処理する機能があります。 利点： あらゆる種類の取引商品と任意の時間枠で機能します それは時間通りに働き、滑りと最大の広がりを制限する機能を持っています 簡単なセットアップと直感的なパネルインターフェース 手動で開いた位置の追跡に適しています さまざまなカスタマイズオプションストップロスとテイクプロフィット オプションで平均化を使用できます 手順と説明->   ここ /MT4バージョン->   ここ 入力設定： 主な設定 成功率-注文を開くための成功率。インジケーターが指定した値よりも小さい場合、アドバイザーは注文を開始しません 注文ロット-開く注文量 自動ロット計算を有効にする-自動ロット計算を使用します。この機能を使用すると、預金を変更するときにリスク設定を保存できます 0.01ロットあたりのオートロット
                              AW Turtles Indicator
                              AW Trading Software Limited
                              4.62 (13)
                              インディケータ
                              このインジケーターはタートル システムに従って機能し、古典的に 20 ローソク足と 55 ローソク足の時間間隔を想定しています。傾向は、指定された時間間隔にわたって監視されます。エントリーはサポートまたはレジスタンスレベルを下抜けた瞬間に行われます。出口シグナルは、同じ時間間隔のトレンドの反対方向への価格ブレイクアウトです。 利点: 金融商品: 通貨ペア、株式、商品、指数、暗号通貨 タイムフレーム: 古典的には D1、あらゆるタイムフレームでの作業にも適しています 取引時間: 24時間 資金管理戦略: 取引あたりのリスクは 1% 以下 追加注文を使用する場合、追加ポジションごとのリスクは 0.25% MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE エントリールール： 1) 短いエントリー: エントリー条件は20日間の高値または安値をブレイクアウトすることです。 前のシグナルが成功した場合、取引はスキップされます。 注記！以前の取引が利益で終了した場合
                              FREE
                              AW Grids Maker
                              AW Trading Software Limited
                              4.33 (3)
                              ユーティリティ
                              AW_Grids_Makerは、保留注文からグリッドを構築するために使用されます。このユーティリティは汎用性が高く、柔軟な設定と直感的なパネルインターフェースを備えています。このプログラムは、必要なステップでSTOP注文とLIMIT注文からネットワークを構築し、ポジションボリューム乗数を使用します。 MT5版は こちら / 問題解決は こちら 利点: すべてのタイプの保留注文を使用します。 シンプルで柔軟な構成。 優れたデザインと多機能を備えたユーティリティ パネル。 よく考えられた情報モジュール 作品の特徴: ピラミッディング、クラシック平均化、マーチンゲールに適しています。 グリッドの開始、注文の追跡、終了を自動化します。 これは、取引システムの不可欠な部分になることも、独立した戦略になることもできます。 調整可能な距離と取引量増加係数を備えた、あらゆるタイプの注文のネットワークを構築します。 パネルの詳細な説明: トレーダーは、「Open_Buy」ボタンを使用して、保留中の買い指値注文と買い逆指値注文を開くことができます。 保留中の売りストップ注文と売りリミット注文を開くには
                              AW Prime Oscillator MT5
                              AW Trading Software Limited
                              インディケータ
                              2つのオシレーターを組み合わせたもの。 1 つ目はエントリーポイントを表示し、2 つ目は現在のトレンドを表示します。このインジケーターは、すべての高速オシレーター信号または現在のトレンドの方向のみの信号の 2 つのモードで、オシレーター信号を矢印で表示できます。マルチタイムフレームパネルと 3 種類のシグナル通知があります。 利点： デイトレードやスキャルピング取引に適しています トレンドフィルタリング シンプルかつ高感度なセットアップ マルチタイムフレームパネル アドバイザーへの統合に適しています。 あらゆるシンボルとあらゆるタイムフレームに対応 3種類の通知 MT4版→   こちら / 問題解決→   こちら 指標戦略 このインジケーターは 2 つの異なるオシレーターで構成されます。 遅いトレンド ライン (太い) - インジケーターの高レベルが上から下に交差する場合、それは下降トレンドのインジケーターであり、下側の水平レベル (インジケーターの低レベル) が下から上に交差する場合、それは下降トレンドのインジケーターです。上昇傾向。さらに、下のゾーンで遅い線が見つかった場合は、現
                              RoundLock EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              エキスパート
                              Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたスマートアドバイザーです。Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたインテリジェントなアドバイザーであり、段階的なポジション増加と市場への動的な適応を備えた双方向注文ロック戦略を実行する高度なトレーディングアドバイザーです。 ラウンドロックの利点： ポジションロックによるリスク管理、 市場のトレンド分野におけるダイナミックなボリューム成長、 制限に応じた柔軟な動作設定、 フラットとトレンドのフェーズに適しており、それぞれの状況で結果を最適化します。 保護メカニズムを備えた平均化戦略とグリッドアプローチの自動化。 MT4バージョン -> こちら / トラブルシューティング -> こちら アドバイザーは、反対方向の注文を2つオープンします。そのうちの1つが利益確定で決済されると、2つの注文が再度オープンされます。注文量は、Multiplier_Volume乗数のボリュームとアドバイザーがオープンした注文数に応じて増加します。新しいオープンペアごとに、同数の注文がオープンされ、互いにロックされます。同じ種
                              AW Trend Predictor EA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (2)
                              エキスパート
                              AWトレンドプレディクターEA-トレンドインジケーターシグナルAWトレンドプレディクターを使用して取引するエキスパートアドバイザー。インジケーター戦略TakeProfitおよびStopLossを使用します。マルチタイムフレームフィルタリングを使用できます。インジケーターによって計算された固定のStopLossまたはStopLossがあります。時間ベースの作業と平均化は機能的に可能です。 指示と説明->   ここ /MT4バージョン->   ここ 利点： 現在のボラティリティに基づいてインジケーターによって計算された固定StopLossまたは動的StopLossを使用します 時間通りに働き、滑りと最大の広がりを制限する機能を持っています あらゆる種類の取引商品で動作します 手動で開いた位置の追跡に適しています 任意の時間枠で動作します。M15以上の時間枠で動作することをお勧めします より高い時間枠または長期間のインジケーターによってトレンドをフィルタリングする機能が含まれています オプションで平均化を使用できます 入力設定： MAIN SETTINGS Success Rate -
                              AW Super Trend
                              AW Trading Software Limited
                              3.67 (3)
                              インディケータ
                              AW スーパー トレンド - これは、最も人気のある古典的なトレンド インジケーターの 1 つです。シンプルな設定で、トレンドだけでなく、このインジケーターによって計算されるストップ ロス レベルも表示できます。 利点： 楽器:     通貨ペア 、株、商品、指数、暗号通貨。 時間枠: М15 以上。 取引時間：24時間。 現在のトレンドの方向を示します。 ストップロスを計算します。 取引を行うときに使用できます。 3 種類の通知: プッシュ、メール、アラート。 MT5版→   こちら / お知らせ     ->   こちら 機能: - インジケーターは、現在のトレンド方向を対応する色で表示します。 - 青色は、現在の時間枠で使用されているシンボルの上昇トレンドを示します。 - 線の赤い色は、選択したシンボルで使用された時間枠の下降トレンドを示します。 インディケータはストップロスを設定するために使用できます。 指標線はバーの上ではなく、バーに対していくらかシフトして表示されます。トレンド ラインが表示されるこの場所は、トレーダーがストップ ロスを設定するために使用できます。 トレ
                              FREE
                              AW Smart Grids MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              エキスパート
                              EA は、長い期間の MA からの衝動的なバウンスが完了した後、価格が平均に戻ったときに取引します。必要に応じて平均化を使用できます。高度なパネルとすべての種類の通知があります。 問題解決→   こちら / MT4版→   こちら 利点： バスケット注文の高度なフィルタリング 手動注文を追加できる完全自動取引システム 簡単なセットアップと直感的なパネル インターフェイス 強力な取引の可能性と簡単なセットアップ 内蔵オートロット 入力設定: . Main settings Size_of_the_first_order - 最初の注文を開くためのボリューム。 Enable Autolot 計算が無効になっている場合に使用されます。 Enable_Autolot_calculation - オートロットを有効にします。オートロットを使用する場合、最初の注文のサイズは使用できません。初回注文時に使用。 Autolot_deposit_per_0.01 ロット - オートロット使用時の 0.01 ごとのデポジット額 Orders_Magic_number - アドバイザの注文の主な識別子。主
                              Shepherd Safety EA
                              AW Trading Software Limited
                              4.92 (13)
                              ユーティリティ
                              The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
                              AW Three MA MT5
                              AW Trading Software Limited
                              4.5 (2)
                              エキスパート
                              2 つの移動平均線の交点で取引する Expert Advisor は、3 番目の移動平均線を使用して現在のトレンド方向をフィルタリングします。柔軟でありながら、シンプルな入力設定も備えています。 問題解決 ->   こちら / MT4版 ->   こちら / 説明書 ->       ここ   利点： 直感的な簡単セットアップ あらゆる種類の商品とあらゆる時間枠に適しています 3種類の通知があります 最初のオーダーと最後のオーダーをオーバーラップするプラグ可能なシステム 取引量を自動計算する機能 Expert Advisor 戦略。 EA は 3 つの移動平均を使用してポジションをオープンします。主なものは、高速と低速の 2 つの移動するものです。 3 つ目は、市場のノイズを除外するためのスライドです。 動きの速い方が動きの遅い方を下から上に横切る場合、これは買いシグナルです。 動きの速い方が動きの遅い方を上から下に横切る場合、これは売りシグナルです。 3 番目のスライドを使用する場合: 高速移動平均と低速移動平均がフィルタリングされた移動平均を下回っている場合 (下降トレンド)、売
                              AW Classic MACD
                              AW Trading Software Limited
                              4.8 (5)
                              インディケータ
                              Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
                              FREE
                              AW RSI based EA
                              AW Trading Software Limited
                              5 (4)
                              エキスパート
                              EA は、売られすぎまたは買われすぎの状態からの価格リターンで取引し、RSI オシレーターからシグナルを受信するとポジションを開きます。システムには多くのシナリオと柔軟な構成があります。平均化、最初と最後のバスケット注文をクローズする機能、および自動ロット計算機能を使用します。高度なダッシュボードと 3 種類の通知があります。 Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   利点: 簡単なセットアップと直感的なパネル インターフェイス 構成可能なインジケータ信号 あらゆる種類の商品とあらゆる時間枠に適しています 必要に応じて平均化を使用 組み込みの自動ロット計算 最初と最後のバスケット注文を閉じるための組み込みシステム 3 種類の通知: プッシュ、メール、アラート ストラテジー： EA は、売られ過ぎまたは買われ過ぎの状態からの価格リターンで取引し、RSI オシレーターからシグナルを受信するとポジションを開きます。 取引動作のさまざまなオプションを実装します: オシレーター
                              AW Breakout Catcher MT5
                              AW Trading Software Limited
                              5 (8)
                              インディケータ
                              価格レベルの内訳、高度な統計、TakeProfit 計算、および 3 種類の通知。 利点： 結果を再描画しないでください ろうそくの終わりに厳密に信号を送る False Breakdown フィルタリング アルゴリズム どんなトレンド戦略にもよく合います。 すべてのツールと時系列で動作します マニュアルと説明 ->   ここ / 問題解決 ->   ここ / MT4 バージョン ->   ここ インジケーターで取引する方法 わずか 3 つの簡単なステップで AW ブレイクアウト キャッチャーを使用して取引できます。 ステップ 1 - ポジションを開く 70% 以上の成功率で買いシグナルが受信されました ステップ 2 - ストップロスの決定 逆信号でトランクを選択 ステップ 3 - テイクプロフィット戦略の定義 戦略 1: TP1 に到達したらポジション全体をクローズする 戦略 2: TP1 に達した時点でポジションの 50% をクローズし、TP2 に達した時点で残りの 50% をクローズします。 戦略 3: 反対のシグナルでポジション全体を決済する 統計モジュール ペアをより適切に選
                              AW Close By Total Profit
                              AW Trading Software Limited
                              5 (1)
                              ユーティリティ
                              This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
                              フィルタ:
                              レビューなし
                              レビューに返信